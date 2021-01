Les Grammy Awards reportés en mars en raison de la flambée de l'épidémie à Los Angeles

La pandémie continue de bousculer les agendas. Après les Oscars décalés au 25 avril, c’est au tour des Grammy Awards d’être reportés. Prévue à l’origine le 31 janvier prochain, la 63e cérémonie des Grammys, grande messe de l’industrie américaine du disque, est repoussée au 14 mars a indiqué l’association des professionnels de la musique dans un communiqué.

En cause, la flambée depuis début novembre de l’épidémie en Californie, jusqu’alors moins touchée que d’autres états américains. « Après une concertation avec des experts de la santé (…) nous reprogrammons la 63e édition des Grammy Awards pour une diffusion le 14 mars » écrit ainsi la Recording Academy avant de préciser : « La détérioration de la situation liée au Covid à Los Angeles, avec des hôpitaux submergés, des services d'urgences débordés, et les nouvelles recommandations de l'Etat et des gouvernements locaux, nous ont convaincus que reporter la cérémonie était la meilleure chose à faire ».

Déjà prévue sans public et seulement en présence des animateurs et des artistes, la cérémonie se tiendra au Staples center de los Angeles et sera retransmise sur la chaîne nationale CBS.

Parmi les artistes nommés, la chanteuse Beyoncé est en lice pour neuf nominations, notamment pour son titre «Savage» en duo avec la rappeuse Meghan Thee Stallion, ainsi que son morceau surprise, écrit après la mort de George Floyd, citoyen afro-américain étouffé par des policiers lors de son interpellation, en mai dernier.

Beyoncé arrive en tête des nominations devant Taylor Swift, Dua Lipa et le rappeur Roddy Ricch, concourant chacun pour six statuettes.