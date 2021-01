Vidéo : découvrez le clip de «Bateaux-Mouches», le nouveau titre d'Eddy de Pretto

Son premier album «Cure», sorti en 2018, s’est vendu à plus de 300.000 exemplaires. Trois ans plus tard, Eddy de Pretto signe son grand retour et dévoile ce mercredi le clip de son nouveau titre, intitulé «Bateaux-Mouches».

Dans cette vidéo, on découvre le chanteur seul et face un public loin d’être conquis lors d’une croisière sur la Seine. Grâce à son charisme et à un talent indéniable, l’ambiance se fait de plus en plus festive…

Ce morceau inédit s’inspire de la propre histoire d’Eddy de Pretto, lui qui, avant de connaître le succès, a enchaîné les concerts sur ces mêmes bateaux-mouches, pendant lesquels il reprenait de célèbres chansons pour les touristes. Une période qui semble désormais derrière lui. L’interprète de «Kid», «Grave» et «Normal», a depuis obtenu quatre nominations aux Victoires de la musique et une tournée de deux ans, dont dix soirs à l’Elysée Montmartre, à Paris.

Wow tous vos messages me remplissent d’amour x100000. Merci — Eddy de Pretto (@eddydepretto) January 6, 2021

«Avant de faire ce premier album, je cherchais du taff, je sortais de mes études, je voulais gagner ma vie avec la musique, donc je cherchais un peu dans ce domaine-là. J'ai vu une petite annonce pour chanter trois fois par semaine sur des croisières, péniches, bateaux-mouches. (…) J'avais envie d'en parler, parce que c'est ce qui m'a construit énormément une expérience assez folle», a raconté ce mercredi matin l’artiste, non sans une certaine nostalgie, au micro de RTL.

Hommage à la soul urbaine, aux sons pop contemporains et à des artistes de la variété française comme Claude Nougaro ou Charles Aznavour, «Bateaux-Mouches» figurera sur le deuxième album d’Eddy de Pretto qui devrait sortir prochainement. Un opus qu’il défendra sur scène dès le 8 octobre lors d’une grande tournée. A condition que la crise sanitaire ne vienne pas perturber ses plans.