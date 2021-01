Neil Young vend la moitié des droits de son catalogue à un fond d'investissement

Après Bob Dylan, c’est au tour de Neil Young de vendre une partie des droits de ses chansons. Le chanteur américano-canadien a en effet cédé la moitié de son catalogue au fonds d'investissement Hipgnosis.

Selon la BBC, la transaction, qui porte sur la totalité des 1.180 titres composés par le musicien de 75 ans, s’élèverait à 150 millions de dollars. Un montant qui n’a pas été confirmé pour le moment par Hipgnosis.

Début décembre, Universal Music avait lâché 300 millions de dollars, selon une estimation du New York Times, pour s'adjuger les droits du catalogue de Bob Dylan. Créé début 2018 par Merck Mercuriadis, l'ancien manager de plusieurs géants de la musique populaire comme Elton John ou Iron Maiden, Hignosis a été introduit à la Bourse de Londres la même année.

He and Neil were partners in crime and Elliot made sure the art was never compromised and the commerce always maximized. [2/8]

