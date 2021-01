Les 5 albums les plus attendus de 2021

S'ils sont privés de scène depuis plusieurs mois en raison de la crise sanitaire, les chanteurs n'en demeurent pas moins créatifs, et profitent de cette parenthèse «imposée» pour enregistrer des morceaux originaux. En attendant ceux de Rihanna et d'Adele, voici cinq albums à ne pas rater en 2021.

«Collapsed in Sunbeams», d’Arlo Parks

Si son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose pour le moment, Arlo Parks est la nouvelle pépite neo-soul qu’il faudra suivre cette année. Cette Londonienne de 20 ans, moitié nigériane, et un quart tchadienne et française, sortira son premier album le 29 janvier, incluant les titres «Black Dog», «Hurt» et «Green Eyes». Douze compositions que la jeune artiste - qui s’est fait connaître grâce à son single «Cola» en 2018 et incarne aujourd'hui la «Super Sad Generation» (du nom de son EP) - a écrit et enregistré pendant le confinement. Elle y évoque ses angoisses et ses craintes. «Je me suis replongée dans mes vieux journaux intimes et je pensais aux expériences qui m'ont influencées pendant mon adolescence (…). Je voulais créer quelque chose qui avait encore l'intimité de ce que j'avais pu sortir auparavant, mais je voulais aussi élargir ma palette sonore», explique Arlo Parks, qui compte parmi ses fans Lily Allen, Billie Eilish (qui signera la BO du prochain «James Bond») et l'ancienne première Première dame des Etats-Unis, Michelle Obama. Rien que ça.

«Certified Lover Boy», de Drake

Alors que Lana Del Rey doit dévoiler un titre inédit le 11 janvier, Drake a annoncé la sortie - dans le courant du mois - d’un sixième album, trois ans après «Scorpion». Le rappeur canadien a déjà dévoilé l’un des morceaux baptisé «Laugh Now Cry Later» en août dernier, ainsi qu’une vidéo qui fait office de teaser dans laquelle on le voit en train de reproduire certaines des pochettes de ses anciens disques. «Drizzy» devrait enflammer les plates-formes de téléchargement avec «Certified Lover Boy».

«Paradigme», de La Femme

Concernant la scène musicale française, on attend avec impatience les nouveaux opus de Feu ! Chatterton ou d’Eddy de Pretto - qui vient de sortir le morceau «Bateaux-Mouches» inspiré de sa propre vie -, mais également de La Femme dont «Sur la planche», extrait de l’album «Psycho Tropical Berlin», résonne encore dans nos têtes. Le groupe pop rock de Sacha Got, Marlon Magnée et Sam Lefèvre, reviendra le 2 avril avec un troisième disque, emmené par le single «Paradigme». Que les fans se rassurent, la formation n’a pas abandonné son univers psychédélique et déjanté. Bien au contraire.

«Music», de Sia

Et de huit pour Sia. La chanteuse australienne présentera le 12 février quatorze chansons inédites qui composeront le disque «Music». Ces dernières ont été conçues dans le cadre du projet cinématographique de l’interprète de «Chandelier». Sia sortira en effet également cette année son premier long-métrage avec Kate Hudson, Leslie Odom Jr et sa petite protégée Maddie Ziegler. La musique pop jouera un rôle à part dans cette histoire qui relate le destin incroyable de Zu, une ex-dealeuse qui se retrouve tutrice de sa demi-sœur autiste. En attendant, les fans peuvent d’ores et déjà écouter le titre «Hey Boy».

«Terrien», de Julien Clerc

Avant les fêtes de fin d’année, le 11 décembre, son public avait pu découvrir «Mon refuge», une chanson solaire et pleine d’espoir dont les paroles sont signées par Clara Luciani. Un titre qui fera partie de l’album «Terrien», attendu dans les bacs le 12 février et concocté en collaboration avec Marlon B. (Brigitte, Louis Chedid, Juliette Armanet). «Rester un artiste vivant est la chose la plus importante qui soit, c'est-à-dire continuer de créer, continuer d'inventer et essayer de surprendre ses contemporains», a confié Julien Clerc, 73 ans, au micro d’Europe 1. Plus de cinquante ans après ses débuts, il repartira en tournée dès le mois de novembre... si la crise sanitaire le permet.