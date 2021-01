Pascal Obispo : le chanteur tourne le dos aux maisons de disques

Pour ses 56 ans célébrés le 8 janvier dernier, Pascal Obispo s’est offert le plus beau des cadeaux : s’affranchir des maisons de disques. Le chanteur a en effet créé sa propre plate-forme, baptisée «Obispo All Access», sur laquelle ses fans peuvent écouter des anciens et nouveaux morceaux. Entre autres.

«Je ne vois pas à quoi me servirait une maison de disques... à me limiter en me disant qu'il faut sortir un album tous les deux ans et demi ? C'est une insulte à la musique et à la créativité», a déclaré l’artiste dans un entretien accordé à l’AFP, ajoutant souhaiter se créer un «endroit de liberté» et réfutant l’idée de vouloir se faire de l’argent.

Obispo All Access, disponible sur App Store et Google Play Store.



Sur cette interface accessible sur Apple Store et Google Play en échange de 5,99 euros par mois (le prix d’une place de concert par an), l’interprète de «Tombé pour elle», «Lucie» ou encore «Millésime» a prévu d’ajouter des contenus audio et vidéo chaque vendredi, incluant des morceaux inédits qui seront dévoilés au fur et à mesure pendant deux ans. Des clips, des documentaires, des masterclass, des BD, ainsi que des performances en live jamais diffusées seront également proposés.

Un projet qui a été impulsé par Christophe

Alors qu’il s’imagine «maître du bateau, libre dans le tempo et l'éclectisme», Pascal Obispo promet de mélanger les influences et les styles - entre jazz et reggae - pour donner vie à de nouveaux disques et pour lesquels il s’entourera des meilleurs comme à son habitude.

«Les plates-formes (de streaming) ont donné l'illusion de la gratuité de la musique, mais elle ne l'est pas, je fais travailler des musiciens, des techniciens, mixeurs, ingénieurs, des graphistes… Je fais travailler dix fois plus de monde qu'une maison de disques, précise-t-il. (Elle a) des stagiaires, moi je travaille avec des professionnels à temps plein qui ont besoin d'être rémunérés. On l'a vu dans cette période de pandémie».

Quand il parle de son nouveau bébé «Obispo All Access», Pascal Obispo, qui a récemment avoué avoir été atteint du Covid-19, ne peut s’empêcher de penser à son complice, le chanteur Christophe, décédé en avril 2020, à l’âge de 74 ans. Il se souvient : « Je lui avais fait écouter des morceaux électro et je lui avais montré l'ergonomie de la plate-forme. Il trouvait ça fantastique. Il ne pouvait qu'adorer ça, lui qui a toujours été indépendant». De là-haut, Christophe doit être fier de son ami.