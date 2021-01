Victoires de la musique 2021 : découvrez la liste des artistes nommés

Présent dans trois catégories grâce à son album «Grand Prix», Benjamin Biolay se hisse en tête des nominations des 36e Victoires de la musique. Alors que cette liste a été dévoilée ce lundi, la cérémonie devrait quant à elle se tenir le 12 février, dès 21h05, si la situation sanitaire le permet.

L'ancien compagnon de Vanessa Paradis apparaît dans les catégories «meilleur artiste masculin», «meilleur album» et «meilleure chanson orginale». D’autres artistes comme Gaël Faye, Aya Nakamura et la pétillante Pomme seront aussi en compétition. Présidées cette année par Jean-Louis Aubert, les Victoires de la musique se dérouleront normalement à la Seine Musicale, et seront retransmises en direct sur France 2 et France Inter.

Après une année 2020 marquée par une crise sanitaire qui a fragilisé la filière musicale, les Victoires souhaitent «envoyer un message de solidarité au spectacle vivant, permettre aux artistes de promouvoir leurs futures tournées et dire au public qu'ils seront bientôt de retour». A noter que la catégorie «concert» s'éclipse cette année à cause de l’épidémie de coronavirus. On espère son retour dès 2022.

Artiste masculin

Benjamin Biolay

Gaël Faye

Vianney

Artiste féminine

Aya Nakamura

Pomme

Suzane

Révélation masculine

Hatik

Hervé

Noë Preszow

Révélation féminine

Clou

Lous and the Yakuza

Yseult

Album

«Aimée», Julien Doré

«Grand Prix», Benjamin Biolay

«Lundi méchant», Gaël Faye

«Mesdames», Grand Corps Malade

«Paradis», Ben Mazué

Chanson originale

«Comment est ta peine ?», Benjamin Biolay

«Corps», Yseult

«Facile», Camelia Jordana

«La maison de retraite», Michel Jonasz

«Mais je t'aime», Grand Corps Malade et Camille Lellouche

Création audiovisuelle

«Goliath», Woodkid

«La vita nuova», Christine and the Queens

«Nous», Julien Doré