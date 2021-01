Vidéo : découvrez le clip de «Foutre le bordel», le nouveau titre de La Femme

En attendant la sortie le 2 avril de son troisième et nouvel album «Paradigmes», La Femme signe son grand retour avec le titre «Foutre le bordel», dont le clip vient d’être dévoilé ce mercredi. Une vidéo dessinée et réalisée par le groupe lui-même.

Après «Psycho Tropical Berlin» (2013) qui a été récompensé d’une Victoire de la musique, et «Mystère» (2016), ces joyeux drilles de la french pop s’apprêtent à «dynamiter» cet hiver 2021, et invitent chacun à danser pour oublier la crise sanitaire et le climat ambiant plus que morose.

Paradigmes notre nouvel album, sera disponible à la pré-commande ce mercredi! Paradigmes our new album, will be available to pre-order this Wednesday!https://t.co/IUHCVmB0op





With Alma Jodorowsky



Artwork: Polygon pic.twitter.com/CEN0S5D7iF — LA FEMME (@lafemmeressort) January 11, 2021

«C’est le retour de la terreur, tous les gamins le chantent en chœur, je veux foutre le bordel !», préviennent les membres de La Femme dans ce morceau coloré et nerveux. Un hymne électro-rock entêtant et bouillonnant qui, on l’espère, pourra être repris sur scène dès que les salles de concerts rouvriront.

Au total, quinze titres composeront «Paradigmes», dont les morceaux «Cool Colorado» et Disconnexion». «Notre but premier est de sortir tout ce qu’on écrit et compose», expliquent Sacha Got et Marlon Magnée, le duo historique de La Femme. La pochette de l’album qui paraîtra en édition double vinyle, CD et digital, a été imaginée par Polygone avec l'actrice et chanteuse Alma Jodorowsky.