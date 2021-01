Le festival Off d’Avignon prévu du 7 au 31 juillet prochain

Alors que la ministre de la Culture Roselyne Bachelot s’est dit confiante quant à la tenue des festivals d’été, le festival Off d’Avignon prépare sa prochaine édition.

Si l'événement a été annulé l’été dernier en raison de l’épidémie, le Conseil d’administration du festival Off a annoncé les dates de son édition 2021, prévue du 7 au 31 juillet, avec à sa tête un nouveau directeur.

Le conseil d’administration d’AF&C, réuni ce matin, a validé les dates du @FestOFFAvignon qui aura lieu du 7 au 31 juillet 2021. #SaveTheDate — Festival OFF d'Avignon (@FestOFFAvignon) January 11, 2021

Une édition 2021 qui sera placée sous le signe de la « relance » et de la « solidarité » selon le nouveau président du OFF, Sébastien Benedetto, fraîchement élu à la tête de l'AF&C, association qui assure la coordination du festival.

Alors que le secteur de l’art vivant subi depuis des mois les conséquences de l’épidémie, cette grand messe du théâtre, qui constitue le plus grand marché du spectacle vivant dans l’Hexagone, apparaît plus que jamais en 2021 essentiel aux yeux de Sébastien Benedetto, comme il l’a expliqué mardi en conférence de presse : « On a la conviction que ce festival 2021 est un festival essentiel pour les théâtres, pour les compagnies, pour les artistes, pour le public, pour les collectivités, pour les restaurateurs, les commerçant (…) il faut qu’on le réussisse ».

Une réflexion sur les aides aux compagnies

Et les attentes sont nombreuses. Durement impactées par la fermeture des salles de spectacle, les compagnies misent sur ce grand rendez-vous pour faire repartir l’activité. « Les compagnies qui devaient venir en 2020 et qui vont venir en 2021 (…) ont vraiment le sentiment que ça va être un festival de relance, elles ont vraiment besoin de ça », note Sébastien Benedetto, qui affirme vouloir accompagner au mieux ces compagnies alors que le festival pourrait faire l’objet de restrictions si l’épidémie se poursuivait. « Si on part sur un festival avec des jauges réduites à 60, 70 % et des contraintes sanitaires, on va essayer d’aider les compagnies et les artistes qui viennent sur ce festival », a expliqué son nouveau directeur.

Un fond de professionnalisation créé en 2017 va être élargi « pour aider un maximum d'artistes». Si, contrairement au In, le Off ne bénéficie pas de subventions annuelles, un fond d'urgence de 800 000 euros, financé par l'Etat, avait également été mis en place pour le festival, en juillet dernier.

Un soutien qui ne devrait pas manquer d'être le bienvenu pour des compagnies largement mises à mal par la situation sanitaire, d'autant que le festival a, ces dernières années, fait l'objet de critiques pour le nombre de spectacles en constante augmentation - 1592 en 2019 contre 1092 en 2010 - mais aussi ses loyers très élevés qui fragilisent les finances des compagnies. Le festival a d'ailleurs lancé cet été une consultation publique pour réfléchir à une réforme du Off.