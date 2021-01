Festival de Venise 2021 : le réalisateur Bong Joon-ho présidera le jury

Récompensé de la Palme d’or à Cannes en 2019 pour son film «Parasite», le réalisateur Bong Joon-ho présidera le jury du Festival de Venise. La 78e édition se tiendra du 1er au 11 septembre, si la crise sanitaire le permet.

«(Cet événement) est riche d’une longue histoire, et je suis honoré d’être associé à sa merveilleuse tradition cinématographique. Comme président du jury, et surtout comme cinéphile incorrigible, je suis prêt à admirer et applaudir tous les grands films sélectionnés par le festival. Je suis rempli de joie sincère et d’espoir», a déclaré le cinéaste sud-coréen dans un communiqué.

#BiennaleCinema2021 Director #BongJoonHo will be the President of #Venezia78 International Jury!



“Venice International Film Festival carries with it a long and varied history, and I'm honored to be woven into its beautiful cinematic tradition” → https://t.co/dbY6j4q04A pic.twitter.com/aKiOwNrJVD — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) January 15, 2021

De son côté, Alberto Barbera, directeur artistique de la Mostra, s’est félicité de la participation de Bong Joon-ho qui est, selon lui, «aujourd’hui l’une des voix les plus authentiques et originales du cinéma d’auteur au niveau mondial». Il a également ajouté lui être «très reconnaissant d’avoir accepté de mettre sa passion de cinéphile attentif, curieux et privé de préjugés au service de (son) festival».

A 51 ans, Bong Joon-ho a réalisé les longs-métrages «Barking Dog» (2000), «Memories of au murder» (2003), «Le Transperceneige» (2013) ou encore «Okja» (2017). Pour «Parasite», outre la Palme d’or, il a reçu quatre Oscars en 2020 dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film, ainsi que le César du meilleur film étranger.