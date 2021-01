Gad Elmaleh, Eric Antoine, « Le petit coiffeur »… Les spectacles à voir en livestream en ce début d’année

Alors que le Premier ministre Jean Castex a donné rendez-vous aux professionnels de la culture le 20 janvier prochain pour un nouveau point sur la situation sans pour autant annoncer de date de réouverture, les salles de spectacle sont contraintes de garder le rideau baissé.

Sans remplacer le plaisir d’assister à une représentation publique, il est malgré tout possible de visionner en ligne, en live ou en replay, plusieurs spectacles. De Gad Elmaleh et Kev Adams à l'illusionniste Eric Antoine en passant par la troupe de la pièce « Le petit coiffeur », ou encore le théâtre de la ville et ses directs, certains spectacles sont accessibles gratuitement, d’autres sont payants, mais tous permettent de faire vivre l'art vivant autrement, en attendant de retrouver le chemin des salles de spectacle.

« DOM JUAN » PAR LE FRANÇAIS À L'OCCASION DE L'ANNIVERSAIRE DE MOLIÈRE, LE 15 JANVIER

Depuis le premier confinement, la Comédie Française a gardé le lien avec son public en lançant sa chaîne la Comédie continue. Si la maison de Jean-Baptiste Poquelin propose quotidiennement de nouveaux rendez-vous, le 15 janvier prochain, la troupe célèbrera comme tous les ans l'anniversaire de Molière. Cette année, cet hommage sera partagé en direct et suivi à 20h30 par la diffusion de « Dom Juan » sur une mise en scène de Jean-Pierre Vincent.

Gad Elmaleh, Kev Adams and co en streaming live depuis Le Fridge, pour une soirée fin janvier

Kev Adams et Gad Elmaleh se lancent, comme d'autres artistes, dans le spectacle en ligne le temps d’une soirée. Alors que l’humoriste Kev Adams a inauguré son comedy club, Le Fridge, en septembre dernier, le trentenaire et son compère Gad Elmaleh animeront le 30 janvier prochain à 21 h un show exclusif capté en direct depuis Le Fridge, et diffusé en live sur la plate-forme Gigson Live. A l’occasion de rendez-vous payant (14, 90 €) de 90 minutes, le duo réunira successivement sur le plateau ses amis : Roman Frayssinet, Amelle Chahbi, Elie Semoun, Booder ou encore Samuel Bambi. Un plateau d'humoriste à découvrir en direct depuis chez soi.

Eric Antoine présente « Connexions », son premier spectacle digital jusqu'à la fin du mois

Comme son confrère québécois Luc Langevin, l’illusionniste Eric Antoine lance son premier spectacle digital, imaginé spécialement pour être diffusé sur la toile en direct, baptisé sans surprise Connexions. Un show inédit mais surtout participatif, puisqu'Eric Antoine pourra interagir avec les e-specteurs. Le célèbre juré de La France a un incroyable y dévoilera au fil de cette représentation en ligne d'une heure, les hasards qui ont changé sa vie entre illusions, performances et sketchs. Donné en live à 16 h et 20 h jusqu'au 30 janvier, il faudra s’affranchir d’un billet à 25 euros pour une connexion qui pourra réunir plusieurs participants.

« Le petit coiffeur » par l’auteur d’« Adieu Monsieur Haffmann », en direct sur Facebook le 17 janvier

La nouvelle pièce de Jean-Philippe Daguerre, auteur d'« Adieu Monsieur Haffmann » qui avait raflé quatre Molières en 2018, s'apprête à faire l'objet d'une diffusion sur Facebook, grâce à une nouvelle fonctionnalité mise en place, en novembre dernier, par le réseau social pour soutenir le monde de la culture, en leur permettant de proposer des événements payants dont tous les fonds sont redistribués aux artistes. Créé le 8 octobre dernier et joué seulement trois semaines, « Le petit coiffeur » sera donc diffusé en direct sur Facebook, le dimanche 17 janvier à 15 h 30, depuis le théâtre Rive gauche, moyennant une contribution de 8,99 euros. En attendant de retrouver définitivement les planches, les comédiens redonneront vie, le temps d'une représentation, à cette comédie dramatique sur fond de Seconde Guerre mondiale, mettant en scène la famille Giraud, coiffeur de père en fils, dont la vie va être bouleversée par l'arrivée de Lise. Une pièce inspirée par une photo de Robert Capa - La tondue de Chartres - qui plonge le spectateur au lendemain de la libération, alors que les femmes ayant eu une liaison avec des officiers allemands sont tondues en place publique. Partant de ce fait historique, Jean-Philippe Daguerre mêle avec succès la petite et la grande histoire et imagine un récit poignant. A noter, une fois le spectacle acheté, il sera disponible en replay jusqu'au 19 janvier.

Les aventures d’Alice revisitées par le théâtre de la ville, en direct les 16 et 17 janvier

Le théâtre de la ville poursuit ses directs. L'institution donne notamment rendez-vous au public le samedi 16 janvier, pour une journée consacrée à l’univers de Lewis Carroll. Le théâtre diffusera, en effet, en direct sur YouTube, deux spectacles phares et unanimement salués autour des aventures d’Alice, revisitées avec brio et poésie par Fabrice Melquiot et Emmanuel Demarcy-Mota. «Alice et autres merveilles », adaptation pop et éblouissante « d'Alice aux pays des merveilles », accessible dès 8 ans, sera diffusée à 14h30, suivie à 17h30 par sa suite « Alice traverse le miroir ». « Alice et autres merveilles » fera, par ailleurs, l’objet d’un second live, le dimanche 17 janvier à 11 h. Deux spectacles à regarder en famille sans hésitation.

« Mon père avait raison» , « Adieu Monsieur Haffmann», « La journée de la jupe », une quinzaine de pièces incontournables, à revoir en accès libre

A défaut de pouvoir se rendre dans les théâtres découvrir des créations, pourquoi ne pas se lancer dans une séance de rattrapage en bonne et dûe forme. Le site des Théâtres parisiens associés référence plus d’une dizaine de pièces et spectacles incontournables ayant fait l’objet d’une captation par France Télévision. De « Mon père avait raison », campé par le regretté Claude Brasseur et son fils Alexandre, à « Une heure de tranquillité » avec François Berléand et Isabelle Gélinas, en passant par « Le canard à l'orange » avec Nicolas Briançon, « Palace », adapté par Jean-Michel Ribes pour la scène en 2019, ou encore « Le jeu de l’amour et du hasard » avec Vincent Dedienne, ces pièces qui ont fait les belles heures des saisons précédentes sont à retrouver en accès libre. Certaines sont disponibles jusqu’à la fin du mois de janvier, à l’instar de « Adieu Monsieur Haffman » ou encore « Tailleur pour dame » avec Pierre Arditi, d’autres jusqu’en février comme « A tort ou à raison » avec le grand Michel Bouquet, mais aussi jusqu’en septembre et octobre prochains. C’est notamment le cas du premier one-man show d’Alex Vizorek « Alex Vizorek est une œuvre d’art », et de « La journée de la jupe », adaptation du film éponyme dévoilée sur scène en janvier 2020. Tout un programme de haute volée.