Marc Levy : le tome 2 de sa trilogie arrive en librairie cinq mois après le premier volume

Cinq mois après la sortie du premier volume de sa série, Marc Levy revient en librairie avec «Le crépuscule des fauves», la suite de l'aventure de ses 9 héros rencontrés dans «C'est arrivé la nuit».

Marc Levy et les éditions Robert Laffont n'ont pas voulu faire attendre leurs lecteurs. Alors que le premier tome de la série «9» est paru fin septembre 2020, le plus américain des auteurs français propose un nouveau thriller aux allures de course contre la montre.

Dans le premier tome, Marc Levy plongeait dans l'existence d'un groupe de neuf lanceurs d'alerte. S'ils ne se connaissent pas physiquement ou peu, ils oeuvrent clandestinement sans autre motivation que l'éradication du mal. Que cela soit pour contrer la montée d'un parti d'extrême droite ou pour empêcher de sombres alliances au sein de l'industrie pharmaceutique, ils prennent tous les risques. Le chronomètre tourne vite, tout comme les 398 pages de ce premier volume aux allures d'un épisode de Mission Impossible.

Cette fois, les éditions Robert Laffont présentent ce «Crépuscule des fauves» comme «un roman d'espionnage engagé qui dévoile de manière éblouissante les dérives de notre époque». Le groupe de hackers cherche ici à déjouer la conspiration d'un groupe de puissants qui visent à «créer le chaos, s'approprier toutes les richesses et régner sans limites».

L'auteur français le plus lu à travers le monde

Selon la maison d'édition de l'auteur, 350 000 exemplaires de «C'est arrivé la nuit» se sont écoulés en moins de trois mois. Marc Levy est toujours considéré comme l'écrivain français le plus lu en France (source GfK), avec 50 millions d'exemplaires vendus.