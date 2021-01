Shakira vend les droits de ses chansons à un fond d'investissement

Encore une acquisition pour le fonds d'investissement Hipgnosis. A l’instar de Neil Young, Shakira vient de céder les droits de l’ensemble de son répertoire musical.

Pour la société britannique, cela représente 145 chansons au total, dont les tubes «Whenever, Wherever», «Hips Don’t Lie», «Loca» ou encore «Waka Waka».

Cependant, les droits des titres de la chanteuse colombienne seront encore gérés pendant sept ans par son label Sony/ATV. Le montant de la transaction n’a pas encore été dévoilé. A noter que la vente pour les 1.180 compositions de Neil Young serait quant à elle estimée à 150 millions de dollars, selon des informations révélées par la BBC.

«Être auteure de chansons est un accomplissement que je considère comme égal, et peut-être même supérieur, à celui d'être une chanteuse et une artiste. Je suis fière de constater que l'écriture de chansons m'a donné le privilège de communiquer avec les gens, de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Je sais que Hipgnosis sera une maison formidable pour mon catalogue (…) cette société qui apprécie vraiment les artistes et leurs créations, et qui est un allié pour les auteurs du monde entier qui se soucient profondément de la pérennité de leurs titres», a expliqué Shakira dans un communiqué relayé par «Billboard».