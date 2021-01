Kev Adams rejoint la troupe des Enfoirés

Comme tous les ans, la troupe des Enfoirés accueille de nouveaux membres. Et cette édition 2021 est notamment marquée par l’arrivée de Kev Adams.

L’humoriste de 29 ans a annoncé la nouvelle via son compte Instagram, suivi par 6,4 millions de personnes.

«Première fois de ma vie aux Restos du Coeur les amis. Jour 1, aujourd'hui essayage costumes. Bravo aux costumières, elles nous ont fabriqué des costumes de dingue», a-t-il déclaré ce jeudi 14 janvier en story.

De son vrai nom Kévin Smadja, l’artiste révélé par la série «Soda» a partagé des images des coulisses du spectacle, enregistré du 14 au 17 janvier à Lyon, sur lesquelles on peut notamment apercevoir l’acteur Philippe Lacheau, le rappeur Black M ou encore Michaël Youn.

La célèbre troupe imaginée par Coluche a d'ailleurs souhaité la bienvenue à sa nouvelle recrue ce vendredi 15 janvier sur son compte Twitter.

Dans les coulisses des #Enfoires2021 avec @kevadamsss, nouveau venu dans la troupe ! pic.twitter.com/xb6XATWGD3 — Les Enfoirés (@enfoires) January 15, 2021

le nouvel hymne des enfoirés signé slimane

Cette année, l’hymne des Enfoirés a été écrit et composé par Slimane, aidé par ses «frères de cœur» Yaacov Salah et Meir Salah. Sorti ce lundi 11 janvier, le titre s’intitule «Maintenant».

«Je suis de ceux qui chantaient dans le car du centre social 'aujourd’hui on a plus le droit ...'. Aujourd’hui j’ai le grand honneur d’avoir écrit et composé la chanson MAINTENANT», a écrit la chanteur le 10 décembre dernier sur Instagram.

des concerts sans public

Baptisé «2021 Les Enfoirés à côté de vous», le show organisé au profit des Restos du Cœur sera diffusé à la télévision au mois de mars. Il sera également disponible à la vente en double DVD et double CD.

Mais compte tenu du contexte sanitaire, «les concerts des Enfoirés 2021 se joueront sans public», ont fait savoir les organisateurs.