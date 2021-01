Le célèbre producteur Phil Spector est mort en prison à 81 ans

Le producteur musical américain de légende Phil Spector est décédé samedi de «mort naturelle» à 81 ans. Le Département pénitentiaire de Californie, où il était détenu, a annoncé la nouvelle dans un communiqué ce dimanche.

Avant d'être connu pour ses productions, Phil Spector a marqué la musique des années 1960 de ses compositions. Il est à l'origine de la mélodie «Be my baby» du groupe The Ronettes notamment. Un tube ayant inspiré toute une génération d'auditeurs mais aussi de chanteurs et de musiciens iconiques comme les Beatles ou les Beach Boys.

Il a également laissé son empreinte en inventant le «mur du son», une technique de studio qui a révolutionné la musique de l'époque en donnant une sonorité unique aux tubes diffusés sur les ondes de radio.

Phil Spector a par la suite travaillé avec les Beatles, Leonard Cohen ou encore les Ramones.

condamné à dix-neuf ans de prison pour meurtre

Mais en 2009 tout bascule. Le «génie du son» est condamné à dix-neuf ans de prison pour le meurtre de la comédienne Lana Clarkson, retrouvée morte dans le manoir du producteur en 2003. Elle était actrice de série B et connue notamment pour son rôle dans «Barbarian Queen».

Sa condamnation avait envoyé un message fort alors qu'il avait échappé à la prison à l'issue d'un premier procès en 2007.