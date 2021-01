Dr. Dre déjà de retour en studio après son hospitalisation, pour son mythique projet «Detox» ?

Entré en urgence à l’hôpital pour un anévrisme cérébral le 4 janvier dernier, le rappeur Dr Dre est rentré chez lui ce samedi et travaillerait déjà sur son projet de longue date, l’album « Detox ».

Son avocat, Peter Paterno, a confirmé à The Associated Press que le magnat du hip-hop avait regagné son domicile. Quelques heures avant, le rappeur Ice T avait fait savoir sur Twitter qu'il venait de contacter Dr. Dre via FaceTime, que celui-ci «venait juste de rentrer chez lui», et qu’il avait «bonne mine».

Le 5 janvier dernier, le célèbre producteur avait tenu à rassurer ses fans sur son état de santé après son opération en publiant un post Instagram dans lequel il écrivait qu'il se «portait bien et recevait d'excellents soins de la part de l'équipe médicale (du service des soins intensifs du Cedars-Sinaï de Los Angeles, ndlr)».

Son hospitalisation était survenue quelques jours après les détails révélés par la presse people sur son divorce houleux avec Nicole Young, qui l’accuse entre autres de violences à son encontre, et d’avoir pointé une arme sur elle dans les années 2000. Malgré cette actualité judiciaire peu glorieuse, et bien qu’encore sous surveillance médicale très étroite pour éviter toute rechute, comme le rapporte TMZ, Dr Dre aurait néanmoins d’ores et déjà repris le chemin des studios. En témoigne une photo postée sur Instagram par DemJointz avec en légende #Detox21.

Un serpent de mer

Ce message a fait l’effet d’une bombe chez les fans qui attendent la sortie de l’album «Detox» depuis près de 20 ans. Le disque devait en effet sortir après «2001» mais n’a depuis jamais vu le jour, Dr. Dre le repoussant sans cesse avant de finalement annoncer qu'il ne le publierait jamais, expliquant que la bande-originale du film «Straight Out Compton», sorti en 2015 serait son dernier projet musical.

Ce n’est cependant pas la première fois que le «revival» de «Detox» est annoncé… En 2019, Flying Flotus avait déjà révélé que «Detox» existait bel et bien et s’inscrivait logiquement dans la suite de «Compton». « Quand je suis arrivé au studio, il m’a joué 'Detox'. Il m’a demandé ‘Tu kiffe ça ou quoi?!’ J’étais genre, ‘Ouais!’. Il était surexcité. Nous écoutions l’album et il dansait dans le studio avec sa femme. Il était dans l’esprit : ‘Je suis riche à souhait, mais je m’amuse toujours.’ C’était vraiment cool à voir », s’était enthousiasmé le rappeur dans une interview pour Billboard. En novembre 2020, c’était au tour de Page Kennedy de teaser le contenu du prochain album de Dr Dre, révélant des featurings d’Eminem. D'autres rumeurs évoquent des participations de Xzibit, Busta Rhymes et même Quavo. Alors «Detox» arrivera-t-il en 2021 et si oui, sera-t-il à la hauteur de tant d'attentes ? L’avenir le dira.