«Kitbag» : Ridley Scott explique pourquoi il a choisi Joaquin Phoenix pour jouer Napoleon dans son film

Le film «Kitbag», dont la production doit commencer au début de l’année 2022, verra Joaquin Phoenix incarner Napoléon Bonaparte à l’écran. Un choix incontournable pour le réalisateur Ridley Scott.

Produit par Apple, Kitbag (mot qui désigne un sac de voyage en toile en anglais, ndlr) suivra le parcours de Napoléon Bonaparte, de ses modestes débuts à son sacre en 1804 en tant qu’Empereur, à travers sa relation avec son épouse, Joséphine. Et pour Ridley Scott, aucun autre acteur que l’oscarisé Joaquin Phoenix n’était en mesure d’hériter de ce rôle.

«Aucun acteur ne pouvait incarner Napoléon comme Joaquin. Il a créé l’un des Empereurs les plus complexes de l’histoire du cinéma dans Gladiator, et il fera la même chose avec Napoléon», assure le réalisateur dans une interview avec le site américain Deadline.

Ridley Scott y explique également sa fascination pour l'empereur français. «J’ai toujours été fasciné par l’homme qu’était Napoléon. Il est sorti de nulle part pour finir par dominer sur tout – et en même temps, il menait une guerre romantique avec sa femme adultère Joséphine. Il est parti à la conquête du monde pour tenter de gagner son amour, et quand il a échoué, il a réussi à conquérir le monde pour la détruire elle, et lui-même, en chemin», ajoute-t-il.