Hellfest Festival 2021 : les organisateurs interpellent la ministre de la Culture

Alors que les concerts sont toujours interdits en raison de la crise sanitaire, le secteur de la musique fait part de son inquiétude et ne cache pas sa colère. Dans une lettre ouverte relayée sur les réseaux sociaux, l'équipe du Hellfest Festival a interpellé lundi la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

«Nous avons été très attentifs à vos dernières interventions médiatiques de ces derniers jours, et nous vous citons : "On ira dans les festivals cet été, on a du temps, croisons les doigts". Madame la Ministre, excusez notre ton quelque peu familier mais de notre côté on ne croise pas les doigts, on serre les fesses ! NON nous n’avons pas le temps et il est urgent que vous en preniez conscience», peut-on lire en ouverture de ce texte.

A cause de l’épidémie de coronavirus, l’édition 2020 a été annulée, et l’avenir de la prochaine, qui doit se tenir du 18 à 20 juin à Clisson, en Loire-Atlantique, reste encore incertain. Mais l’équipe de cette grand-messe du metal explique ne pas pouvoir attendre pour remettre la «machine» en route. Une reprise qui implique un coût économique important. «Il n’est pas possible d’accueillir plus de 60.000 personnes par jour pendant trois jours, dans une petite ville de 7.000 habitants en ne commençant les préparatifs qu’un ou deux mois avant la date de celui-ci. (…) Notre association à but non lucratif qui gère le plus important budget de tous les festivals de musiques actuelles en France (25 millions d’euros) est en danger», alerte le festival.

Dans cette lettre ouverte, les organisateurs proposent quelques solutions qui permettraient aux fans d’assister «en plein air» et «en plein été» à des concerts, sachant que 99,75% des festivaliers détenteurs d’un ticket pour l’édition 2020 ont choisi de le conserver «par solidarité» et de ne pas demander de remboursement. Pour que le public puisse venir sur site, la vaccination est suggérée. «N’est-il pas possible de proposer aux festivaliers de se présenter munis d’un test négatif de moins de 48/72h comme cela est pratiqué pour certains voyages aériens ?», demandent-ils à Roselyne Bachelot. Rappelons que le festival espagnol Primavera Sound a organisé en décembre 2020 un concert à Barcelone avec un protocole sanitaire strict. Aucun cas n’a été déclaré par la suite.