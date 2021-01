« C'est notre rôle d'artistes que de dire que nous sommes prêts à ouvrir », selon Sébastien Benedetto, nouveau directeur du festival Off d'Avignon

Le monde de la culture est à l’arrêt. Il n’attend qu’une chose, la possibilité d’accueillir à nouveau le public. Alors que le Premier ministre doit avancer un calendrier de réouverture des établissements culturels et que la ministre Roselyne Bachelot s’est dit optimiste quant à la tenue des festivals cet été, le festival Off d’Avignon organise son édition 2021, qui doit se tenir du 7 au 31 juillet. Son nouveau président Sébastien Benedetto, élu la semaine dernière, revient sur ce grand rendez-vous culturel et le contexte actuel.

L’occasion de faire le point avec celui qui est également le directeur du théâtre des Carmes à Avignon, sur les décisions prises par le gouvernement comme sur la situation dans laquelle se trouvent les théâtres, de nouveau fermés depuis le 30 octobre, mais aussi celle des compagnies fragilisées par le contexte. Le nouveau président de l’association Avignon festival et compagnies (AF&C), qui coordonne ce grand rendez-vous culturel, donne sa vision du Off, qui réunit chaque année des milliers de festivaliers et de compagnies qui espèrent bien se faire repérer par des producteurs qui les programmeront ensuite dans les théâtres, et qui cette année pourrait être impacté par les contraintes sanitaires. Un festival foisonnant, où chaque théâtre conçoit sa propre programmation, qui ces dernières années a parfois fait l’objet de critiques en raison de son trop grand nombre de spectacles programmés, et du coût qu’il engendre pour les compagnies qui viennent tenter leur chance ou dévoiler leur nouvelle création.

Vous prenez la tête de l’association qui coordonne le festival Off d’Avignon dans une période difficile. Quel regard portez-vous sur la fermeture des théâtres et les heures sombres que traverse le monde de la culture ?

Je suis malheureusement un peu résigné parce que notre voix ne porte pas. Je suis triste et déçu des arbitrages, qui sont faits plus en faveur des galeries marchandes que des théâtres. Les théâtres ont été exemplaires à la rentrée. Nous avons mis en place tout ce qu’il fallait pour accueillir le public. Nous continuerons de nous exprimer. C’est notre rôle et notre devoir d’artistes et d’acteurs culturels que de dire que nous sommes prêts à ouvrir et que l’on a envie d’accueillir le public. Nous ne sommes pas aveugles. Nous sommes bien conscients de ce qu’implique la crise au niveau sanitaire, mais il y a eu un choix arbitraire qui se discute. Nos dirigeants doivent prendre des décisions mais nous regrettons que ce soit à notre détriment. Nous estimons que nous sommes capables d’ouvrir et d’accueillir du public dans des conditions de sécurité optimale.

Vous êtes également directeur du théâtre des Carmes. Quelles sont les conséquences financières de ces fermetures pour les théâtres ?

Le théâtre des Carmes fait partie des théâtres subventionnés donc plutôt privilégiés. Ceci dit, il y a une particularité à Avignon, c’est que sans le festival il y a un manque à gagner considérable. Le festival représente une très grosse partie de nos recettes, ce qui n’est pas le cas de la majorité des théâtres subventionnés en France. On a dû s’adapter, faire le dos rond, mais les dispositifs du gouvernement nous ont permis de tenir.

Les théâtres privés avignonnais sont-ils plus fragilisés et certains seront-ils contraints de mettre la clef sous la porte ?

Pour l’instant, à ma connaissance ce n’est pas le cas. La question se posera peut-être au prochain festival s’il est annulé ou si nous avons des contraintes qui mettent en péril leur système financier. J’ai l’impression qu'à ce stade, l’aide, qui n’a certes pas pu être demandée par tout le monde, a permis de maintenir la tête hors de l’eau des théâtres avignonnais, qui ont la spécificité de faire l’essentiel, voire toutes leurs recettes sur un mois, et qui en l’absence de festival ont été mis en danger.

La Ministre de la culture s’est dit confiante quant à la tenue des festivals cet été, êtes-vous également optimiste ?

J’y crois. J’ai quand même bon espoir qu’on puisse le faire. L’été dernier, le festival n’a pas pu se tenir, mais il y a eu plusieurs événements dans le sud et il n’y a pas eu de flambée de contaminations. Après, il y a toute la question des flux de spectateurs dans les rues d’Avignon, qui, c’est vrai, ne sont pas très grandes et cela fait partie de tout le travail que l’on doit mener avec la mairie, le préfet. C’est en cours. Nous avons la chance d’avoir un préfet qui a vraiment envie que le festival puisse se tenir. Nous réfléchissons à des solutions, sur la circulation mais aussi sur les moyens d’aider les compagnies.

Que représente selon vous le festival Off dans le paysage artistique ?

C’est vrai que c’est un grand marché qui permet aux programmateurs de voir des pièces toute la journée, de rencontrer un maximum de compagnies en un mois, mais au-delà de ça, le Off représente la liberté de pouvoir venir et jouer ce que l’on veut, sans direction artistique imposée. C’est quand même une liberté et une diversité que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.

Comment abordez-vous l’édition 2021 ?

Avec de l’espoir. Les compagnies comptent beaucoup sur ce festival. Elles ont pu jouer un peu à la rentrée, mais il y a eu beaucoup de pièces annulées. Pour elles, c’est vraiment le moment de la relance. Avignon est un des rares moments où les compagnies peuvent jouer une vingtaine de fois d’affilée, des séries comme ça sont devenues très rares pour les compagnies, donc elles fondent beaucoup d’espoir sur ce moment-là. Et puis à titre personnel, j’ai hâte de pourvoir accueillir le public.

Redoutez-vous des contraintes sanitaires strictes ? Comment y répondrez-vous ?

On sait que nous allons devoir nous y préparer. Il va falloir gérer l’arrivée du public, le placement en salle, pour qu’il y ait à chaque fois un siège d’écart entre les groupes, la désinfection et l’aération des salles. Tout ça implique une préparation en amont. Nous partons sur les mêmes normes qu’en octobre, même si on ne sait pas si elles seront identiques. Quand nous avons ouvert en septembre et en octobre, nous n’avions pas plusieurs spectacles d’affilée mais le placement des gens, la désinfection… se sont très bien passés. Les spectateurs étaient contents de revenir et eux aussi ils sont prêts à s’adapter.

Ces contraintes sanitaires pourraient-elles jouer sur le nombre de spectacles à l’affiche ?

Au théâtre des Carmes, il y a au moins ¾ d’heures entre les représentations. Cela nous permet de désinfecter, aérer, mais c’est certain que selon les salles, ils vont peut-être devoir renoncer à un créneau ou deux pour pouvoir rentrer dans les clous. Il y a une crainte par rapport à l’engagement financier que cela va engendrer. Je pense que c’est plus au niveau des petits théâtres qui ont un système économique sur le fil que ce pourrait être compliqué. S’ils enlèvent un créneau ou deux, cela va mettre en péril leur gestion. Avec l’association, nous travaillons vraiment sur ce fond de soutien de professionnalisation pour voir de quelle manière il est possible d’aider les compagnies et les théâtres, afin d’amortir le choc des contraintes sanitaires. Mais bien sûr qu’il y a des inquiétudes. Et puis, nous planchons sur les normes qu’il y a en ce moment, sans savoir ce qu’il y aura en juillet. A mon avis, même quand nous bouclerons le programme et les inscriptions, nous risquons de ne pas avoir non plus des normes claires. Il va falloir prendre des décisions en avril pour juillet. C’est ce flou qui fait peur.

Les compagnies sont mises à rude épreuve par la crise. Seront-elles aussi nombreuses cette année que les précédentes ? Avez-vous constaté un effet Covid et moins d’inscriptions ?

C’est trop tôt pour le dire. Pour l’instant, il n’y a pas de signes de désistements, ça fait même un peu embouteillage. Au théâtre des Carmes, j’ai proposé aux compagnies qui devaient venir en 2020 de venir en 2021 et elles veulent toutes être présentes. S’il y a moins de spectacles, ce sera vraiment parce qu’il y aura moins de créneaux, mais l’envie de venir est bien là. Je reçois des demandes de compagnies qui ne trouvent pas de lieux parce que la plupart des salles reprogramment celles de 2020. Entre temps, il y a eu des créations et les compagnies qui avaient prévu de venir en 2021 se retrouvent un peu coincées. Les créneaux qui seront laissés par les compagnies qui ne veulent plus venir seront pris par celles qui avait prévu de venir en 2021. L’envie est là. C’est à nous de trouver les moyens pour les accompagner.

Quels échos avez-vous des compagnies ? Dans quelle situation se trouvent-elles ?

Les compagnies sont à l’image du festival d'Avignon, c’est très disparate. La situation est vraiment différente des unes aux autres. Il y en a qui devaient être accueillies dans des lieux subventionnés et ces endroits-là ont joué le jeu et ont payé ces sessions, même s’il y a eu des annulations. Et il y a des petites compagnies avignonnaises qui, elles, ont du mal à trouver des fonds pour repartir sur des répétitions, car même si elles n’avaient pas des tournées énormes, quatre ou cinq annulations suffisent pour les mettre en danger. Ce n’est pas encore catastrophique. Si on peut relancer l’activité correctement, ça ira. Mais une chose est sûre, il faut que l’on puisse repartir bientôt.

Le festival a été critiqué ces dernières années pour les loyers des logements saisonniers, le trop grand nombre de spectacles, qu’en pensez-vous ? Des Etats généraux sont en cours pour penser le Off de demain…

Les critiques, je les connais bien. Elles sont fondées, y compris le problème de logement. C’est bien qu’il y ait des cercles de réflexion à ce propos et nous aussi à la AF&C, nous essayons de penser le festival de demain. Nous sommes quand même limités. En tant qu’organisateur, nous apportons des aides mais, par exemple, nous ne pouvons pas jouer sur le prix des loyers auprès de propriétaires, ni sur le prix des locations de créneaux. Il y a des dérives mais malgré tout, la majorité des théâtres louent ces créneaux à des prix raisonnables. Certes, il y a des théâtres où ces tarifs sont élevés, mais il y a un accompagnement derrière qui est fondamental et qui aide beaucoup les compagnies. Ce qui serait pertinent, ce serait de pouvoir aider ces théâtres qui apportent beaucoup aux compagnies en leur permettant de baisser leur prix et faire que les compagnies puissent faire le festival. Je ne doute pas que l’on arrivera au festival 2021 rassemblés et qu’on pourra se projeter sur le festival de demain tous ensemble.

Faut-il plus encadrer le festival ? La ville a-t-elle un rôle à jouer ?

Il faut quand même rappeler que la majorité des théâtres sont des passionnés et qu’ils ont envie que les choses aillent mieux. Nous n’avons pas beaucoup de marge de manœuvre. Je crois qu’il faut encourager les bonnes pratiques parce que nous n’avons pas les moyens de faire pression. Concernant les loyers, il y a une solution : c’est de légiférer mais ce n’est pas de mon fait. Venir jouer à Avignon commence à devenir très cher pour les compagnies mais quand les habitants voient que les logements se louent à ces prix-là, on ne peut pas leur en vouloir. C’est un cercle vicieux mais c’est quand même allé trop loin.

Face à l’augmentation du nombre de spectacles, une sélection plus drastique est-elle une option ?

La force du Off est sa diversité. Il ne faut pas y toucher. Je ne suis pas pour réguler le nombre de spectacles, ni pour une sélection artistique. L’essence du Off est de permettre à tous de venir jouer. Même s’il y a beaucoup de propositions artistiques dans lesquelles je ne me retrouve pas dans le Off, je ne peux pas me permettre de dire à tel ou tel de ne pas venir. Ça n’a pas de sens pour moi. Je ne pense pas que le but soit de faire un programme en éliminant certains spectacles. Nous sommes le festival Off et si on essaye de sélectionner, il y aura le Off du Off. A mon avis, l’objectif est d’essayer de tirer tout le monde vers le haut, pour avoir quelque chose de plus éthique et de plus solidaire pour les compagnies qui jouent leur avenir pendant le festival. En revanche, ce qu’il faut réguler c’est peut-être l’achat de lieux dans Avignon qui sont devenus de véritables investissements immobiliers, et faire que la location de créneaux ne soit pas d’une rentabilité telle qu’elle est en ce moment. Cela éviterait tout simplement que des gens achètent des lieux pour faire une salle et pour louer des créneaux, et du coup augmenter le nombre de spectacles. Je pense qu’il vaut mieux regarder de ce côté.

Externaliser le festival en dehors d’Avignon intramuros, est-ce une solution ?

Il y a des tentatives, mais c’est vrai qu’il n’est pas facile d’exister en dehors de la ville. Cela fait partie des enjeux. La ville est saturée donc il n’y a plus vraiment de place. Pourquoi ne pas investir l’extramuros avec un public qui ne rentre jamais dans Avignon et qui pourtant est là.

Certains parlent de concurrence In / Off ou de mépris du In pour le Off… Quel est votre avis ?

Je ne vois ni concurrence, ni mépris, mais il y a peut-être un manque de communication. Le In a sans doute du mal à appréhender la diversité et la taille du off. Le festival In en termes de représentations, c’est tout petit par rapport au Off, mais c’est quand même le In qui a le plus de rayonnement dans les médias et à l’international. Quand le In s’arrête, on dit souvent le festival s’est arrêté, sans préciser que le Off est toujours là. Après, Olivier Py a joué dans le Off. Je sais qu’ils ne sont pas fermés. En prenant le poste de président, j’ai senti qu’il y avait un regard attentif sur le Off de la part des médias comme des institutions.

Le modèle économique du Off ne dispose pas de subventions du Ministère de la Culture. Pensez-vous qu’il mériterait légitimement un soutien financier ?

Il mérite mais il a déjà. En 2019, le festival a reçu 40 000 euros pour la première fois, et pour avoir discuté avec le Ministère de la Culture, ils sont prêts à continuer et à aider un peu plus en fonction des directions que l’on prendra. Ce qui leur importe, c’est que les compagnies soient accueillies dans les meilleures conditions. Ils ont un œil bienveillant sur le Off et ils s’y intéressent. Ils aident financièrement et j’espère qu’ils vont aider plus. Et puis chaque Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) aide les compagnies. Je pense que ce n’est pas anodin.