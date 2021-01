D&D : une série en prise de vue réelle développée par l'auteur de John Wick dans l'univers du célèbre jeu de rôle

Alors que sa pratique se développe comme jamais depuis quelques années, le jeu de rôle devrait s'épanouir rapidement sur les écrans. Prochaine étape : la création d'une série en prises de vue réelles de Donjons & Dragons, le plus célèbre d'entre eux.

Et Hasbro, détenteur de la licence du jeu sorti en 1974 par Gary Gygax et Dave Arneson, compte bien profiter du regain d'intérêt que connait la pratique du jeu de rôle sur table (mais aussi par écrans interposés désormais), qui a touché de nouveaux publics notamment lors des différentes phases de confinement dans le monde. Annoncée en premier par The Hollywood Reporter, la nouvelle a été confirmée par Variety. Derek Kolstad, l'auteur de la franchise «John Wick» avec Keanu Reeves ou encore de la série Le Faucon et le Soldat de l'hiver sur Disney+, serait ainsi déjà en train d'écrire et développer un synopsis de série autour du plus joué des jeux de ce type, le vénérable Donjons&Dragons, ou D&D.

Pour le moment, peu d'informations sur le contenu même du projet ont filtré. On sait que cette série, portée par eOne, le studio de cinéma d'Hasbro, devra utiliser la «quintessence» des différents univers développés par D&D, et faire vivre les aspects cruciaux et les figures populaires que les pratiquants de ce jeu connaissent.

Le but serait de proposer le concept aux grandes chaines américaines ou aux mastodontes du streaming. Rappelons que depuis Game of Thrones, l'Héroic Fantasy est l'un des genres les plus prisés par les plates-formes, à l'instar de The Witcher, ou de la série d'Amazon Studio, en cours de réalisation, autour des oeuvres de J.R.R. Tolkien.

A noter que cette annonce fait suite à celle, il y a plusieurs semaines, du prochain tournage d'un film réservé au cinéma tiré lui aussi de l'univers de D&D, avec Chris Pine dans le rôle principal, pour une sortie prévue en 2022. Ce film devrait être réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley.

Trois films issus de la franchise Donjons&Dragons ont été réalisés entre 2000 et 2012, mais sans rencontrer un grand succès, ni public, ni critique.