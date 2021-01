Vidéo : découvrez le teaser du film «La troisième guerre» avec Leïla Bekhti

Le premier long-métrage de l’Italien Giovanni Aloi est attendu au cinéma le 31 mars, si la situation sanitaire le permet. Un premier teaser du drame avec Leïla Bekhti, Karim Leklou et Anthony Bajon a été dévoilé ce mercredi.

Dans ce film de guerre, il est question de terrorisme, de militaires et de l’opération Sentinelle qui vise à protéger les Français d'une attaque. Léo Corvard, un jeune soldat issu d’une famille modeste de province vient de finir ses classes à l’armée. Accompagné par deux soldats, il est engagé pour surveiller la population et prévenir d'une menace jusqu'à présent invisible. Le sentiment d’inutilité commence à le submerger et le pousse vers un passage à l’acte violent lors d'une manfestation. «(Léo) découvre un univers hostile : il est confronté à une sociologie qui lui est étrangère et qui le regarde avec méfiance et mépris», explique le réalisateur.

«La troisième guerre» réunit au casting l’actrice césarisée Leïla Bekhti, ainsi qu’Anthony Bajon révélé dans «La prière» de Cédric Kahn (lauréat de l'Ours d'argent du meilleur acteur à la Berlinale en 2018), qui a également joué le fils de Guillaume Canet dans «Au nom de la terre» d’Edouard Bergeon, mettant en lumière la détresse du monde agricole. Les deux comédiens sont rejoints par Karim Leklou, vu dans la série «Hippocrate» et bientôt à l’affiche de «Bac Nord» avec Gilles Lellouche et François Civil.