Jean-Christophe Hembert, le Karadoc de Kaamelott, offre une balade lyonnaise en sa compagnie aux étudiants déprimés

Un joli geste de solidarité. Face à la détresse psychologique des étudiants, qui souffrent de l'isolement dû à la crise sanitaire, Jean-Christophe Hembert, alias Karadoc dans Kaamelott, a proposé de leur venir en aide. Sur Twitter, il a invité les étudiants de Lyon, où il habite, à le contacter pour partager un moment ensemble.

«Si vous êtes étudiant à Lyon, que la période est compliquée pour vous à cause de l’isolement, je suis disponible pour aller boire un café et faire un brin de balade et de causette si vous avez besoin de vous aérer et de vous changer les idées», a écrit le comédien et metteur en scène de 44 ans sur le réseau social, proposant aux étudiants de la contacter en privé.

Si vous êtes étudiant à Lyon, que la période est compliquée pour vous à cause de l’isolement, je suis disponible pour aller boire un café et faire un brin de ballade et de causette si vous avez besoin de vous aérer et de vous changer les idées.



Contactez-moi en DM — JC Hembert (@JCHembert) January 20, 2021

Son message a été abondamment relayé, recueillant 1.400 partages et 7.200 likes. Quelques heures après la publication de son tweet, il avait déjà reçu une quinzaine de messages d'étudiants souhaitant le rencontrer, a-t-il affirmé au Progrès.

Une preuve du mal-être actuel des étudiants, qui ont manifesté mercredi à travers la France pour dénoncer les effets dévastateurs de la crise sanitaire sur leur existence quotidienne. Il vivent mal en particulier l'enseignement à distance depuis fin octobre.

Jean-Christophe Hembert sera de retour dans la peau de son personnage culte de Karadoc à l'occasion de la sortie du film «Kaamelott - Premier volet» réalisé par Alexandre Astier. Ce long métrage tant attendu devait initialement sortir le 14 octobre 2020, avant d'être finalement annoncé pour le 29 juillet. Sa sortie a ensuite été reportée au 25 novembre à cause de la crise du coronavirus, puis de nouveau reportée à une date indéterminée.