L'actrice Nathalie Delon, ex-femme d'Alain et mère d'Anthony, est morte à 79 ans

Le monde du 7e art n’en finit plus de perdre ses étoiles. Après Claude Brasseur et Jean-Pierre Bacri, l’actrice Nathalie Delon s’est éteinte ce jeudi des suites d’un cancer. L’ex-femme d’Alain Delon et la mère d’Anthony avait 79 ans.

C’est son fils justement qui a fait part de la triste nouvelle sur les réseaux sociaux en postant une jolie photo accompagnée d’un «R.I.P Maman», et a confirmé l’information auprès de l’AFP.

De son vrai nom Francine Canovas, Nathalie Delon d'origine espagnole est née le 1er août 1941 à Oujda, au Maroc. Elle partagea l’affiche avec l’interprète du «Guépard» - qu’elle épousa en août 1964 - dans le film «Le Samouraï» de Jean-Pierre Melville sorti sur les écrans en 1967. Elle interprétait Jane.

Elle joua ensuite dans une trentaine de films , dont «L'armée des ombres» (1969), «Le moine» d’Adonis Kyrou (1973), «Docteur Justice» de Christian-Jaque (1975), «Une Anglaise romantique» (1975) ou encore «Une femme fidèle» de Roger Vadim (1976). Elle réalisa par ailleurs deux longs-métrages «Il appellent ça un accident» (1982) et «Sweet Lies» (1988).

Après des années de passion entre la France et les Etats-Unis, et la naissance d'Anthony en 1964, la comédienne divorça d'Alain Delon en février 1969. L'ombre de Romy Schneider planait toujours à son grand regret. «Alain ne me parlait jamais d'elle mais je voyais, de temps en temps, uen ombre de tristesse passer dans son regard», confiait-elle.