Arsène Lupin : Maurice Leblanc détrône J.K.Rowling en librairies

Arsène Lupin est décidément la figure incontournable de ce début d'année 2021. Grâce à la série dont Omar Sy est le héros, le personnage imaginé par Maurice Leblanc revient en force en librairies, faisant un pied de nez à J.K.Rowling, reine de la littérature jeunesse.

Les chiffres donnent le vertige : 70 millions de personnes dans le monde ont déjà regardé «Lupin»sur Netflix. Succès oblige, la nouvelle version du recueil «Gentleman cambrioleur» de Maurice Leblanc éditée par Hachette Romans à cette occasion ((la couverture fait volontairement penser à celle de la série Netflix et un cahier photos est inséré dans l'ouvrage), se vend comme des petits pains. Selon Le Parisien, après des pré-commandes qui laissaient entendre un best-seller à venir, cette édition sortie le 13 janvier s'est vendue à 5700 exemplaires en seulement 3 jours. Interrogée par le quotidien, Cécile Thérouanne, directrice d'Hachette Romans et du Livre de Poche Jeunesse, explique que, porté par les audiences folles de la série, le livre a déjà été réimprimé quatre fois. «Nous en sommes à 70 000 exemplaires et nous avons dû trouver un deuxième imprimeur», note-t-elle, alors que de nombreuses librairies sont désormais en rupture de stock. Hachette parle déjà d'en vendre 100 000 exemplaires d'ici la fin de l'été. Pendant ce temps là, l'oeuvre de Maurice Leblanc est entrée, elle, directement numéro 1 des meilleures ventes jeunesse, détrônant ainsi «L'Ickabog», le dernier roman à succès de J.K. Rowling, qui caracolait en tête des ventes depuis sa publication chez Gallimard en novembre 2020.

Arsène Lupin, roi des cours de récré ?

Au vu du succès de la série et de «Gentleman cambrioleur» regroupant neuf aventures d'Arsène Lupin, Hachette ne compte pas s'arrêter là et a publié quatre autres histoires de Maurice Leblanc faisant intervenir son héros de papier. De son côté, Kobo propose une nouvelle version audio du fameux «Gentleman cambrioleur» avec la voix du chanteur Féfé, soit plus de cinq heures de lectures des aventures rocambolesques du voleur au grand coeur.

Parmi les nombreuses adaptations jeunesse des aventures d'Arsène Lupin, notons également une autre nouveauté audio : celle de Souffleur de rêves. Pour les enfants à partir de 8 ans, une série en dix épisodes (le premier est en écoute gratuite mais le site fonctionne sur un service d'abonnements) raconte les aventures de Maurice, 8 ans, qui rêve de ressembler un jour à Arsène Lupin, à la différence que lui, ne volera que pour rendre justice. L'éditeur promet une série qui accompagnera les enfants dans leur développement, notamment pour les aider à s'accomplir et exprimer leurs émotions.