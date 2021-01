Festival de Gérardmer 2021 : tout savoir sur la 28e édition en ligne

Crise sanitaire oblige, le Festival international du film fantastique de Gérardmer se tiendra en ligne du 27 au 31 janvier. Voici à quoi ressemblera cette 28e édition, et quels seront les films en compétition à découvrir depuis son canapé.

«En 2021, nous rentrons dans la quatrième dimension en proposant un festival intégralement en ligne. Le cinéma fantastique a toujours anticipé la réalité comme aucun autre art, faisant de l’incertitude de notre devenir la certitude du présent. (…) Ce festival dématérialisé favorisera la création et l’expression de toutes les formes cinématographiques de ce genre qui seront accessibles en un clic», précise le directeur, Bruno Barde, dans un communiqué.

Les œuvres seront en effet disponibles sur le site de l’événement. Les «pass festival» à 50 euros qui garantissent une place sur tous les films de la sélection ont été pris d'assaut en un temps record, selon les organisateurs. Les internautes cinéphiles peuvent aussi se procurer un billet à la séance - également en nombre limité - pour la somme de 5 euros. Les courts-métrages en compétition et les films de la section «Rétromania» seront en revanche proposés gratuitement.

Tous les Pass ont été vendus en un temps record ! Merci à tous de votre soutien exceptionnel ! Tous les films sont encore disponibles à la vente, via le billet à la séance, au tarif unique de 5€ sur le https://t.co/RbDGAKbmq7 pic.twitter.com/nURz85CKLU — Festival de Gérardmer (@Fantastic_arts) January 7, 2021

Au programme, douze longs-métrages seront en compétition, dont les créations françaises «La nuée» de Just Philippot et «Teddy» de Ludovic et Zoran Boukherma, avec Anthony Bajon, Christine Gautier et Noémie Lvovsky. Hors-compétition, on retrouvera «Beauty Water» de Cho Kyung-hun, «Ghost of war» d’Eric Bress, «Butchers» d’Adrian Langley ou encore «Les animaux anonymes» de Baptiste Rouveure. Cinq courts-métrages seront par ailleurs en lice pour décrocher un prix, parmi lesquels «Aquariens» d’Alice Barsby.

Le troisième et nouveau film de Goro Miyazaki (fils du légendaire cofondateur du studio Ghibli), baptisé «Aya et la sorcière», sera diffusé dans le cadre d’une séance spéciale. «Le loup-garou de Londres» de John Landis, sorti en 1981, sera quant à lui visible dans la catégorie «Rétromania».

Bonello et Marmaï : deux jurys, deux présidents

Cette édition collector aura enfin droit à des invités de marque. Le réalisateur Bertrand Bonello («L’Apollonide – souvenirs de la maison close», «Saint Laurent», «Zombi child») présidera le jury longs-métrages qui se composera des actrices Lolita Chammah, Camélia Jordana et Vimala Pons, l’humoriste et comédienne Nora Hamzawi, le réalisateur Pascal Bonitzer, le romancier Maxime Chattam, l’auteur Alexandre Pachulski et l’acteur Gaspard Ulliel.

Pio Marmaï sera de son côté aux commandes du jury courts-métrages, entouré des comédiennes Roxane Duran, Chloé Jouannet et Sarah Stern, ainsi que des cinéastes Léo Karmann et Xavier Palud. Les prix seront décernés le dimanche 31 janvier.

A noter que Maxime Chattam, star du thriller français et auteur entre autres du «Cinquième règne» qui a remporté le Prix du roman fantastique du Festival de Gérardmer en 2003, donnera rendez-vous à ses fans lors d’une rencontre digitale privée Fnac le 28 janvier, à partir de 19h. Son dernier ouvrage «L'illusion» est paru fin octobre.