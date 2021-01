Un chant de marins devenu viral sur TikTok explose les charts sur Spotify

Hisse et oh dans les charts. La reprise de «Wellerman», un vieux chant marin du XIXème siècle, a grimpé à la 37ème place du top musical outre-Manche, après le succès de ses reprises sur Tiktok.

Chanté par «The Longest Johns», un groupe folk originaire de Bristol, le morceau cartonne à l'échelle mondiale. Il s'est classé n°2 au top viral de la plateforme de streaming Spotify. Un succès vertigineux pour un chant ancestral saluant «l'arrivée du sucre, du thé et du rhum» au gré d'un rythme entraînant.

UN tube venu de tiktok

Si ce chant marin caracole en tête des écoutes, c'est parce qu'il est devenu viral le 27 décembre dernier. Ce jour là, le jeune facteur écossais Nathan Evans publie une vidéo de «Wellerman» sur Tiktok, avec les paroles de la chanson. Sa voix folk, combinée à la magie d'Internet, font le reste.

8 MILLIONS DE VUES

Grâce à une fonctionnalité de Tiktok, qui permet aux utilisateurs de se filmer aux côtés d'une ou plusieurs vidéos, le chant marin est rapidement repris par une succession de talentueux mélomanes. Tel ce merveilleux duo avec une voix de ténor, signalé par l'internaute @Dame_Fanny sur Twitter.

Sur tiktok, les gens peuvent faire un duo avec les vidéos. Ce donne des trucs très drôles et parfois très chouette que ça se met à faire des chaînes.





L’exemple ici avec une deuxième voix incroyable qui se rajoute : pic.twitter.com/YKZNapeVrV — Dame Fanny (@Dame_Fanny) January 22, 2021

Aux choristes succèdent les instrumentistes, qui ajoutent de délicieuses saveurs d'embruns au chant acapella. Des chaînes musicales se forment, pour le plus grand plaisir des amateurs de Tiktok.

Ally Crowley-Duncan, une joueuse de cornemuse, vient compléter ce merveilleux pot-pourri musical, avec sa contribution, 100% ancrée dans le terroir anglo-saxon.

En tout, la vidéo a déjà été vue plus de huit millions de fois, y compris par des célébrités comme le compositeur britannique Andrew Lloyd Webber, qui s'est enregistré dans un accompagnement au piano.

un contrat signe avec polydor

Le postier Nathan Evans a rencontré un si grand succès avec sa vidéo qu'il a démissionné de son poste de facteur pour se lancer dans la musique. «C’est une occasion unique, ça ne se reproduira plus jamais», a confié le jeune homme à l’agence de presse PA.

Ce vendredi, il a sorti sa propre version de «Wellerman» sous le label prestigieux Polydor. Se dirigeant peut-être lui aussi vers le sommet des charts.