Festival du film de Sundance 2021 : tout savoir sur l'édition qui s'ouvre ce jeudi 28 janvier

Pour le festival du film de Sundance, c’est une édition particulière qui s’apprête à s’ouvrir ce jeudi 28 janvier. Composée de soixante-douze œuvres, la programmation 2021 se déroulera en effet essentiellement en ligne jusqu'au mercredi 3 février.

L’épidémie de coronavirus vient encore une fois bouleverser la saison des prix cinématographiques, et modifie le déroulement des cérémonies. Cette année, les producteurs, les célébrités et la presse internationale ne se rendront pas, comme à l’accoutumée, dans les montagnes de l’Utah pour visionner les films de Sundance.

Ce grand rendez-vous du cinéma indépendant outre-Atlantique ne perdra pas pour autant de sa superbe. Bien au contraire... Certains des longs-métrages présentés ne sont en effet pas encore sortis, ou seront tout simplement dévoilés pour la première fois à la critique dans le cadre de cet événement lancé par l’acteur Robert Redford.

Be a part of the first ever virtual #Sundance audience! Tickets are now on sale and for the first time you can experience film premieres and more from anywhere you are in the US. Tix are limited, so get yours while you can! Buy here: https://t.co/O4NSJAmATl pic.twitter.com/pitkffU02F

