Keira Knightley : pourquoi l’actrice refuse-t-elle de tourner des scènes de sexe filmées par un homme ?

L’actrice britannique Keira Knightley a fait des révélations choc à l'occasion d'un podcast Chanel Connects. Elle a avoué ne plus vouloir participer à des scènes de sexe tournées par un homme.

Et l’explication est simple : «C’est en partie par vanité et également en raison du male gaze», a-t-elle déclaré. Mais quid du male gaze ? Il s’agit d’un concept théorisé par la critique de cinéma Laura Mulvey, selon lequel le regard masculin serait dominateur et multiplierait les clichés autour des femmes. «Je me sens très mal à l’aise maintenant à l’idée d’essayer de représenter le regard masculin. Disant cela, il y a aussi des moments où je me dis : "Je vois complètement pourquoi cette relation sexuelle serait très bien dans ce film, mais en fait vous avez juste besoin de quelqu’un de sexy"», a expliqué la comédienne célèbre pour ses rôles dans «Love Actually» et «Pirates des Caraïbes».

Keira Knightley participe au podcast "Chanel Connects'.



Des conversations avec des artistes et amis de la maison Chanel sur leurs sources d’inspiration et de création.





Keira discute avec Lulu Wang & Diane Solway dans l'épisode 2 : The New Heroines : https://t.co/4kUQ0zhXZH pic.twitter.com/XVyFQkmhUA — Keira Knightley FR (@KeiraKfr) January 23, 2021

Lors de ce podcast qui réunissait la réalisatrice de «L’adieu» Lulu Wang et l’auteur Diane Solway, et qui a été mis en ligne le 14 janvier, l’égérie de la maison française de haute couture a par ailleurs rappelé qu’elle était la mère de deux enfants nés de son union avec le musicien James Righton et qu’elle ne souhaitait plus monter son corps et «se mettre nue devant un groupe d’hommes».

Si elle déteste «ces horribles scènes de sexe», Keira Knightley a néanmoins précisé qu’elle ne refuserait pas à l'avenir de se dévoiler si cela sert au film et si ce dernier est réalisé par une femme. Une féministe qui n’a pas sa langue dans sa poche.