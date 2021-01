«Peau d'homme» d'Hubert et Zanzim sacré par «BDstagram», le premier prix BD créé par des influenceurs

La BD «Peau d'homme» de Zanzim et du regretté Hubert a reçu le prix «BDstagram», le premier prix créé par des influenceurs BD sur Instagram.

Et un de plus. Archi-favori au Festival d'Angoulême - dont le palmarès sera dévoilé en ligne ce 29 janvier 2021 - et déjà couronné de pas mal de prix, «Peau d'homme» reçoit les honneurs d'influenceurs BD sur Instagram.

A l'initiative de 5 influenceurs BD suivis par 28 autres comptes Instagram, ce prix s'est penché sur les BD 2020. Après un premier tour de vote qui avait vu 11 titres être sélectionnés, dont «La bête» de Zidrou et Franck Pé (Dupuis) ou encore «La bombe» d'Alcante, Bolée et Rodier, l'album si touchant d'Hubert et Zanzim a remporté ce nouveau prix, les «BDstagrammeurs» récompensant sa «thématique extrêmement engagée, son dessin élégant et sa narration exemplaire».

Le grand chelem

Le Prix Wolinski / Le Point, le Grand Prix RTL de la BD 2020, le Prix Landerneau de la BD, le Grand Prix de la prestigieuse association des critiques et journalistes de bande dessinée ACBD... tous semblent être au diapason concernant la qualité de «Peau d'homme». Seule ombre - et pas des moindres - tous regretteront l'absence tragique du génial scénariste Hubert, ayant mis fin à ses jours en février dernier à l'âge de 49 ans.

Le scénario enlevé et fin d'Hubert (Miss Patouche, Beauté, Ma vie posthume) couplé à la grande délicatesse du dessin de Zanzim (L'île aux femmes, Ma vie posthume) font de cet album un objet rare. Derrière cette histoire de travestissement réussie dans une Renaissance imaginaire, Hubert traite de sujets qui lui étaient chers : la tolérance, le caractère violent et sombre de l'Humanité, mais aussi la complexité des rapports humains au delà des genres et de la sexualité. Une oeuvre graphique qui fera date.

L'histoire de «Peau d'homme» : dans l'Italie de la Renaissance, une jeune fille s'apprête à se marier en se désespérant de ne pas connaître son futur mari. Sa marraine lui dévoile alors un secret de famille : une «peau d'homme», sorte de déguisement plus vrai que nature aux pouvoirs bluffants. Parée de cette dernière, la jeune fiancée va rencontrer, incognito, celui qui va partager sa vie, sans se douter que ce dernier a un gros penchant pour la gent masculine. Etrangement, cette situation commence à lui plaire...

© Zanzim / Hubert / Glénat

Peau d'homme, d'Hubert et Zanzim, éd. Glénat, 27 €