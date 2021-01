Daft Punk : un enregistrement de 1995 retrouvé par hasard dans les cartons

Une pépite ressortie des cartons. Alors qu’il était hébergé chez ses parents en raison de la crise sanitaire, un jeune homme a retrouvé un mix inédit de près de trois heures des Daft Punk datant de 1995.

A l’époque, le père de Benoît Chow gérait le Privé, une discothèque située aux Angles, commune dans la banlieue d’Avignon. Le 18 novembre de cette année est venu se produire le duo de l’électro composé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo. Les musiciens, qui n'étaient pas encore des stars planétaires, ont repris des tubes de DJ célèbres comme Laurent Garnier, et mixé également leurs propres morceaux «Rollin’ and Scratchin’», tous deux extraits de leur premier maxi. Une performance qui avait été enregistrée mais qui, depuis, avait disparu de la circulation.

Par le plus grand des hasards, Benoît Chow qui se trouvait en télétravail chez ses parents en ce début du mois de janvier 2021, a ouvert une boîte à chaussures et a eu l'immense surprise de découvrir deux cassettes audio avec pour inscription «Daft Punk n°1» et «Daft Punk n°2». Et c’est avec un plaisir non dissimulé que cet employé du secteur de la finance a pu profiter en avant-première d’un set inédit du groupe de 2h54.

Le jeune homme de 25 ans a souhaité partager ce trésor, et a mis en ligne cet enregistrement sur les plates-formes YouTube, Soundcloud et Mixcloud pour le plus grand bonheur des hommes masqués.

