Le centre Pompidou fermera ses portes de fin 2023 à 2027 pour travaux

Un grand lifting. C’est ce qui attend le Centre Pompidou d’ici quelques mois. Inauguré en 1977, le musée imaginé par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers fermera ses portes fin 2023 pour trois ans de travaux, a annoncé la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Il rouvrira début 2027 pour son 50e anniversaire.

A l’issue de réflexions engagées en 2011, la ministre de la Culture a donc tranché en faveur d’une fermeture totale. « Il y avait deux options sur la table, l'une consistant à restaurer le Centre tout en le maintenant ouvert, l'autre étant la fermeture complète. J'ai choisi la seconde car elle s'avérait moins longue dans le temps et un peu moins chère», a ainsi expliqué la ministre au Figaro.

Le coût des travaux, qui dureront donc trois ans - contre sept si l’option de fermeture partielle, notamment par niveau, avait été privilégiée - est estimé à 200 millions d’euros. Ces grands travaux qui débuteront fin 2023 pour s’achever fin 2026, avant une réouverture début 2027, permettront la mise aux normes technique, énergétique, incendie du musée ainsi que son désamiantage total.

Une fermeture totale pour ne pas écorner l'image du musée

Outre des économies, le choix d'une fermeture complète écornera également moins l’image de l’établissement auprès du public selon le Président du Centre Pompidou Serge Lasvignes. « Sept ans à supporter les travaux, le bruit, les odeurs et les fumées. Au bout de sept ans, l'image touristique se serait abîmée», a expliqué ce dernier à France info. Alors que son mandat arrive à son terme à la mi-2021, Serge Lasvignes espère qu'«un centre tout neuf, de nouvelles propositions, entraîneront une hausse de la fréquentatio » dans un contexte muséal de plus en plus concurrentiel. «C'est un enjeu crucial», a-t-il fait valoir, soulignant qu'«il est très dangereux, dans une période très compétitive aux niveaux parisien et mondial, de donner le sentiment que le centre vieillit, qu'il date d'une autre époque».

Les collections resteront accessibles

Durant ces trois ans de fermeture, les collections resteront visibles. Une mobilisation des collections sur tout le territoire est ainsi attendue. «On ne va pas chômer», a assuré le président de Beaubourg. Ainsi le soutien au Centre Pompidou-Metz sera renforcé. Le pôle francilien de conservation et de création à Massy ouvrira à partir de décembre 2025, avec un espace d'exposition et de multiples activités sur 2.500 m2.

Parmi les autres propositions, le président du Centre espère organiser des expositions clé en main et renforcer sa présence à l'international, outre les centres déjà existants à Shanghai, Malaga et Bruxelles. «J'espère qu'il y en aura un ou deux de plus", a-t-il noté sans en dire plus, estimant par ailleurs qu'affirmer la «Pompidou touch», à savoir entremêler pluridisciplinarité et engagement dans les grands débats de société (égalité, lutte contre les discriminations, réchauffement climatique...), était la meilleure stratégie à adopter.