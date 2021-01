Le documentaire «Adolescentes» remporte le prix Louis-Delluc 2020

Il est souvent considéré comme le «Goncourt du cinéma». Le prix Louis-Delluc 2020 a été décerné ce mardi au documentaire «Adolescentes» de Sébastien Lifshitz, à qui l’on doit également le sublime «Petite fille». Il succède ainsi à «Jeanne» de Bruno Dumont.

Cette chronique de jeunesse est «une merveille de justesse et de sensibilité par un des plus grands documentaristes contemporains», a déclaré Gilles Jacob, président de ce prix créé en 1937. Sortie sur les écrans le 9 septembre 2020, l’œuvre met en scène Emma et Anaïs, deux jeunes filles de Brive-la-Gaillarde âgées de 13 ans que les spectateurs suivent jusqu’à leur majorité. Elles sont amies au collège, avant de rejoindre le lycée et les apprentissages qui en découlent.

Le réalisateur Sébastien Lifshitz qui s’est félicité de voir son documentaire «placé au même titre qu’une fiction dans le Panthéon du cinéma», s’intéresse depuis une vingtaine d’années à la question du genre et des marges, à l’instar de l’homosexualité dans «Les Invisibles» en 2012, du féminisme dans «Les vies de Thérèse» en 2017, ou de la transidentité dans «Petite fille» qui a remporté un succès critique après sa récente diffusion sur Arte.

Accompagné par une vingtaine de critiques et de célébrités, Gilles Jacob, ex-président du Festival de Cannes, a par ailleurs récompensé «Josep» du dessinateur de presse Aurel dans la catégorie «Premier film». Ce long-métrage d’animation très émouvant et d’une grande pureté revient sur le parcours d’un combattant anti-franquiste.