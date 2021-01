Les amateurs de films de zombies moins impactés psychologiquement par la pandémie, selon une étude

Si « La nuit des morts vivants », « Zombies », « 28 jours plus tard » ou encore « Rec » - films de zombie devenus cultes - figurent parmi les classiques de votre cinémathèque, il y a de forte chance que vous ayez moins souffert du stress et des impacts psychologiques provoqués par la pandémie de Covid 19. C’est ce que révèle une étude, conduite durant la crise sanitaire.

Menée auprès de 310 participants par quatre chercheurs - Coltan Scrivner et John A.Johnson de l'Université de Chicago, Jens Kjeldgaar-Christiansen de l'université de Pensylvanie et Mathias Clasen de l'université de Aarhus au Danemark - cette étude a voulu vérifier si la consommation passée ou présente de films d’horreur ou apocalyptiques permettait une meilleure préparation et résistance psychologique face à la pandémie. Et le verdict semble être oui. Les adeptes de films d’horreur en général auraient mieux encaissé les chocs traumatiques et psychologiques liés à la pandémie. Plus spécifiquement, cette fois, les fans de films de survie – films d’invasion extraterrestre, apocalyptique et de zombies – auraient quant à eux non seulement fait preuve de plus de résilience mais aussi d’une meilleure préparation, souligne l’étude.

Un public moins pris de court

Parmi les raisons avancées par les chercheurs pour expliquer ce phénomène, la consommation de film d’horreur permettrait en effet à ses adeptes de se projeter grâce à ces expériences fictives, et ainsi « de modéliser des mondes possibles ». En s’exposant à ces fictions effrayantes, le public s’entraînerait « à développer des stratégies d’adaptation efficaces qui peuvent être bénéfiques dans des situations réelles », poursuit l’étude.

Dès lors, quand la fiction rattrape d’une manière ou d’une autre la réalité, ces derniers seraient mieux armés psychologiquement, car plus préparés et moins soumis à l'effet de surprise, pour affronter la situation. CQFD.