Vidéo : découvrez la nouvelle bande-annonce du film d’animation «Raya et le dernier dragon»

Sous réserve d’une réouverture prochaine des salles de cinéma en France, «Raya et le dernier dragon» des studios Disney est attendu sur grand écran le 3 mars. Une nouvelle bande-annonce vient d’être dévoilée ce mardi.

Réalisé par Don Hall («Les nouveaux héros») et Carlos Lopez Estrada («Blindspotting»), ce long-métrage initialement prévu pour la fin de l’année 2020, se déroule dans le royaume imaginaire de Kumandra où les humains cohabitent avec les dragons. Jusqu’au jour où ces derniers se sacrifient pour sauver l’humanité.

Cinq siècles plus tard, la guerrière Raya se met en quête de retrouver le dernier dragon, nommé Sisu, qui permettra de restaurer la paix. A en croire la vidéo mise en ligne par la firme aux grandes oreilles, le film promet de l’action et de nombreux rebondissements.

Concernant les acteurs français qui prêteront leurs voix aux personnages, on retrouvera Géraldine Nakache pour le dragon Sisu et Frédéric Chau qui jouera Benja, le père de Raya. La chanteuse Anggun incarnera, quant à elle, la cheffe autoritaire Virana. Aux Etats-Unis, «Raya et le dernier dragon» sortira sur la plate-forme de streaming Disney+.

.@GeraldineNakach prêtera sa voix au dragon Sisu, @Anggun_Cipta à la cheffe Virana et @Frederic_Chau à Benja, le père de Raya. Raya et le dernier dragon, dès le 3 mars au cinéma (sous réserve de réouverture des salles). #DisneyRaya pic.twitter.com/juxI9x8BY2 — Disney (@DisneyFR) January 26, 2021

A voir aussi