Festival de Cannes : l'édition 2021 reportée au mois de juillet

En raison de l’épidémie de coronavirus, le Festival de Cannes, qui a été annulé en 2020, voit son calendrier de nouveau bouleversé. Si elle aura bien lieu en 2021, la 74e édition, qui devait se tenir du 11 au 22 mai, est finalement reportée du 6 au 17 juillet.

Les stars devront donc faire preuve de patience avant de se retrouver sur la Croisette et fouler le tapis rouge. Les organisateurs ont confirmé ce mercredi le report à l'été de cette grand-messe du cinéma.

74e EDITION : REPORT DE DATES



Initialement prévu du 11 au 22 mai, le Festival International du Film de Cannes aura lieu du mardi 6 au samedi 17 juillet 2021. #Cannes2021 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 27, 2021

Début janvier, l'équipe du plus important rendez-vous mondial du 7e art s'était accordée encore un peu de temps «pour évaluer la situation». Mais la possibilité d'un nouveau confinement et le nombre de cas toujours inquiétant ont ruiné tous les espoirs d'un festival au mois de mai. Reste à savoir si les acteurs et réalisateurs hollywoodiens pourront faire le déplacement et monter les marches devant des centaines de photographes et de curieux.

On attend également la sélection officielle de cette nouvelle cuvée qui pourrait compter le film très attendu de Paul Verhoeven, «Benedetta», avec Virginie Efira.

La Berlinale, autre grand festival de cinéma et premier du calendrier, a déjà renoncé à une édition classique. Reportée en mars, la compétition se tiendra en ligne. Des projections ouvertes au public seront organisées en juin.

