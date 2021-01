BD : malgré la crise sanitaire, le secteur signe une année record en 2020

Alors que le Festival d'Angoulême va remettre, à distance et sans public, ses Fauves ce 29 janvier 2021, l'institut GfK a rendu son étude sur les ventes de BD en 2020. Un secteur très en forme dans une année pourtant marquée par la crise sanitaire.

Malgré les fermetures de librairies, l'attachement des Français pour la bande dessinée ne s'est pas démenti. Selon les données GfK Market, 53,1 millions d'exemplaires de Bd ont été vendus, soit une croissance de 9 % tous types de BD confondus, faisant de 2020 une année record pour un secteur qui ne cesse de croitre depuis 2016. Aujourd'hui, un livre sur cinq acheté en France est un album de BD, hissant le neuvième art sur la troisième marche du podium des ventes de livres après la littérature et les livres pour la jeunesse.

Le manga et la jeunesse, les deux pilliers du secteur

On aurait pu croire que les plus jeunes allaient se détourner massivement de la bande dessinée, victime de la concurrence des écrans. Il n'en est rien puisque l'étude révèle que 65 % des achats sont destinés à des moins de 30 ans, une proportion en hausse par rapport à 2019. Si les moins de 15 ans se tournent logiquement vers la BD jeunesse (58 %), 62% des mangas sont achetés pour un lectorat de 15-29 ans. La BD de genre, elle, est achetée par tous, à l'image d'un des gros succès de fin 2020, «L'arabe du futur» de Riad Sattouf.

Des séries comme One Piece (Glénat), 1ère série Manga en volumes vendus, ou Naruto (éd. Kana) occupent une place importante des ventes jusqu'à faire peser les mangas à hauteur de 42 % des ventes en volumes pour l'année 2020. Au final, le manga est le segment le plus dynamique du secteur avec une croissance de 18 % en 2020. Mais il est loin d'être le seul moteur du secteur : selon l'étude, tous les genres restent à la hausse, notamment la BD jeunesse qui n'affiche «que» 2% d'augmentation (mais 2019 a été marqué par la sortie d'un nouvel Astérix) mais reste l'un des genres préférés des lecteurs. Au final, une BD sur quatre achetée reste un album jeunesse.

Une chute des nouveautés mais une redécouverte du fond

Périodes de confinement obligent : les éditeurs ont massivement stoppé leur production de BD pendant les confinements et les fermetures de librairie. Si la chute du nombre de nouveautés en 2020 est donc une conséquence logique de l'arrêt de la production BD, l'étude révèle que les lecteurs n'ont pas pour autant abandonné le neuvième art et se sont tournés vers des séries plus anciennes, en attendant la réouverture des rayons culture et des librairies.

«Nous observons un recentrage important des ventes autour des best-sellers en 2020. Leur poids a été renforcé tout au long de l'année, le top 20 séries BD ayant même représenté plus d'un tiers des exemplaires vendus au premier confinement». Ainsi, sans surprise, le volume 9 des aventures de «Lucky Luke» par Jul caracole en haut du top 10 BD (hors manga), suivi par «L'Arabe du futur» de Riad Sattouf, les «Aventures de Blake et Mortimer», volume 27 et le volume 38 d'Astérix. Côté mangas, «Naruto» de Masashi Kishimoto domine les ventes, suivi par «Demon slayer» de Koyoharu Gotouge et «Dragon Ball super» (vol. 10) d'Akira Toriyama.

Reste à attendre le palmarès du Festival d'Angoulême qui donnera, à coup sûr, des coups de projecteur sur certains titres moins grand public.

