Découvrez l'affiche du film «Eiffel» avec Romain Duris

Annoncé pour le 10 mars, «Eiffel» de Martin Bourboulon, avec Romain Duris, sortira finalement le 5 mai si le contexte sanitaire le permet. En attendant de le découvrir sur grand écran, l'affiche du film a été dévoilée ce jeudi.

Les premières images de ce long-métrage qui compte également au casting Emma Mackey - célèbre pour la série «Sex Education» - et Pierre Deladonchamps, ne devraient pas non plus tarder. L'affiche quant à elle montre une «Dame de fer» en cours de construction, cette dernière ayant commencé le 28 janvier 1887.

L'acteur Romain Duris, inoubliable Xavier dans «L'auberge espagnole» de Cédric Klapisch, se glissera dans la peau de Gustave Eiffel à qui le gouvernement français a demandé de construire un monument spectaculaire pour l'Exposition Universelle de 1889 organisée dans la capitale. S'il n'est pas au départ attiré par ce projet, l'homme va changer d'avis après avoir revu son amour de jeunesse.

Habitué à la comédie avec notamment le succès des deux volets de «Papa ou maman» qui mettaient en scène Marina Foïs et Laurent Lafitte, Martin Bourboulon s'est lancé un nouveau défi avec cette immersion dans le genre romanesque et historique.

