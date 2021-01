Elijah Wood, le Frodon du Seigneur des anneaux, déclare sa flamme au Cantal qui «ressemble à la Terre du milieu»

Un ambassadeur de prestige. L’acteur Elijah Wood, bien connu pour son rôle de Frodon dans « Le Seigneur des anneaux », loue dans une vidéo, pour le moins inattendue, la beauté des paysages du Cantal en répondant au mail d'un jeune réalisateur français.

Et l’artiste ne fait pas la promotion de la destination à moitié. « Le Cantal est magnifique, il ressemble à la Terre du milieu » explique l’acteur américain dans une vidéo qu’il a envoyé au jeune réalisateur français Léo Pons, comme le rapporte le journal La Montagne. A l'origine de cette pluie de louanges, une histoire improbable. Alors qu’en 2015, Léo Pons signait une adaptation parodique de la trilogie du Hobbit de Peter Jackson, baptisée « Le hobbit du Cantal », il a profité de la fin d’année pour envoyer un mail à l’acteur américain. C’est via cette séquence, visiblement filmée avec son smartphone que celui qui, entre 2001 et 2003, a campé le hobbit Frodon dans l’adaptation du Seigneur des anneaux par Peter Jackson lui a répondu avec enthousiasme.

« Ce lieu a l’air magnifique. Il ressemble à la Terre du milieu et est très similaire aux paysages de Nouvelle-Zélande. Les montagnes, les champs, les paysages incroyables. Vous avez tout ! », souligne l’artiste, qui ne lésine pas sur les compliments et félicite chaleureusement le jeune réalisateur pour son travail et sa performance. « Le rendu est incroyable et ne fait pas cheap. C’est très beau, mais c’est également dû au fait de filmer dans une région pareille. On peut installer sa caméra partout et ce sera magnifique. C’est une très belle adaptation et une vitrine incroyable pour cette région d’où tu viens », poursuit-t-il.

Et l'acteur ne manque pas d'encourager le jeune homme a poursuivre son travail : « Je suivrai avec attention tes futurs films. Tu es sur le bon chemin pour être un réalisateur et tu l’es déjà », conclut Elijah Wood, qui célèbre ce jeudi 28 janvier ses 40 ans et décroche avec cette initiative personnelle la palme de l'acteur le plus sympathique.

A voir aussi