Florence Cestac : pourquoi il faut lire son nouvel album autobiographique

Florence Cestac publie ce vendredi 29 janvier une nouvelle bande dessinée qui clôt son aventure autobiographique en BD. Un album qui prouve que le Grand Prix de la Ville d'Angoulême (2000) n'a rien perdu de sa superbe.

© Florence Cestac / éd. Dargaud

Souvenez-vous : fin octobre 2020, en plein confinement, les parrains de «L'année de la BD 20-21» démissionnaient de leurs fonctions afin de soutenir les librairies en ces temps de «commerces non-essentiels». Il s'agissait de Catherine Meurisse, Régis Loisel, Jul et...Florence Cestac. Pour tout comprendre à à l'esprit ô combien libertaire et savoureux de cette dernière, direction «Un papa, une maman, une famille formidable (la mienne!)», son dernier album.

Naissance d'Un électron libre

© Florence Cestac / Dargaud

Tout commence par un coup de foudre entre une jeune femme élevée «au cul des vaches» et un fils de bonne famille issu de la bourgeoisie provinciale. Malgré les réticences des parents du jeune homme, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, c'est-à-dire...trois. Florence Cestac sera la deuxième. Son père, lui, tyrannise toute la fratrie, heureusement prise en main par leur mère, femme lumineuse et joyeuse qui saura égayer le quotidien du trio.

© Florence Cestac / Dargaud

Avec cet album éblouissant de drôlerie et de justesse, Florence Cestac clôt son aventure autobiographique avec l'énergie et le talent qu'on lui connaît, entre coups de crayon vifs et un sens de l'autodérision aussi aiguisé que ses pifs sont arrondis. En soixante pages, celle qui fut la première femme à devenir Grand Prix de la Ville d'Angoulême, se livre sur son rapport à cette famille patriarcale et surtout son long chemin vers sa libération.

Liberté, liberté chérie

Depuis les débuts de son existence jusqu'à sa consécration artistique, Florence Cestac présente avec une simplicité déconcertante le terreau dans lequel elle a grandi. Si la légèreté de ton y est de mise, l'autrice des «Salopes et des anges» (Dargaud, 2010) tire le fil du chemin parcouru et de son profond engagement en faveur de la libération de la femme. On y découvre ainsi son enfance, entre appartement bourgeois et éducation rigide dominée par un père peu aimant (voire pas du tout) et une mère soumise, à la gaieté néanmoins chevillée au corps. Elle esquisse quelques week-ends de liberté à la ferme, des vacances presque baba-cool dans un Cap-Ferret pas encore à la mode, un passage en pension chez les bonnes soeurs, et des rencontres arrangées avec les «fils de» par des parents pour qui la seule planche de salut d'une fille était le mariage.

© Florence Cestac / Dargaud

Enfin, elle se souvient de la chape de silence sur des évènements traumatisants, savamment dénoncés en quelques cases. Lumière au bout du tunnel : sa délicieuse échappée vers les études artistiques, ses hippies de copains exécrés par un père rétrograde, ou encore ses débuts en couple avec Etienne Robial (avec qui elle fondera Futuropolis).

Sans jamais se départir de son sourire en coin, Florence Cestac signe au final un vibrant plaidoyer pour l'humour et l'art, ces deux pilliers qui ont su la sauver des carcans familiaux et des pupitres (trop) rigides de l'école. Et si Daniel Pennac signe ici une préface - très touchante -, ce n'est certainement pas un hasard.

Un papa, une maman, une famille formidable (la mienne !), éd. Dargaud, 60 p., 14,50 €. A paraître le 29 janvier

