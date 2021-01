«Pinocchio» : Luke Evans se dit «impatient» de jouer le méchant dans le film en live-action

Après «La belle et la bête» avec Emma Watson, Luke Evans va retrouver les studios Disney pour le reboot en live-action du dessin animé «Pinocchio», sorti en 1940. Dans un message posté sur son compte Twitter, l’acteur n’a pas caché sa joie d’incarner prochainement le méchant Cocher.

«Je suis vraiment impatient de commencer !!!», a-t-il écrit. Le Gallois - dont le nom a été révélé sur le site Deadline - rejoindra la star américaine Tom Hanks qui, de son côté, prêtera ses traits à Geppetto, le «papa» du célèbre pantin en bois.

I cannot wait to start!!!! ‘Beauty And The Beast’ Star Luke Evans Joins Disney’s Tom Hanks ‘Pinocchio’ Movie https://t.co/hGkSg77EK7 via @Deadline

— Luke Evans (@TheRealLukevans) January 26, 2021