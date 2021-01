Jared Leto confesse avoir égaré son Oscar il y a trois ans

Lauréat de l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2014 pour sa performance dans « Dallas Buyers Club », Jared Leto a confié avoir perdu la précieuse statuette.

Une révélation cocasse que l’acteur a faite lors du « Late Late show », mardi 26 janvier, et relayée par TMZ. Interrogé par James Corden, l’acteur, en visio depuis le Nevada, a confié ne plus avoir sa statuette. Et la disparition de son Oscar ne date pas d'hier. « J’ai découvert qu’il avait disparu il y a trois ans. Je ne le savais pas. Je pense que personne ne voulait me le dire », a expliqué l’artiste toujours souriant et stoïque, comme à son habitude.

Il aurait ainsi disparu « mystérieusement » lors de son déménagement à Los Angeles. « Il pourrait être quelque part mais tout le monde l’a cherché partout » visiblement sans succès. L’acteur « espère qu’il est entre de bonnes mains où qu’il soit », laissant entendre que quelqu’un l’avait certainement récupéré. « Je pense que c’est probable, ce n’est pas quelque chose que vous jetez à la poubelle. J’espère que quelqu’un s’en occupe » poursuit-il, avant de se remémorer cette soirée des Oscars où il a été récompensé.

Une statuette maudite

Si elle est aujourd’hui perdue, la relation entre cette statuette et Jared Leto avait peut-on dire mal commencé. Le soir de la remise de prix, son propriétaire se souvient avec humour « qu'il l'avait faite circuler à pas mal de gens et qu'elle avait été battue, griffée ». Quelques jours après la cérémonie lors de l’émission Entertainment tonight canada, il avait également expliqué l’avoir malencontreusement cognée et qu’elle gardait une entaille dans le dos. Un récit qui confirme assurément que Jared Leto, adepte de la méditation, n'est pas matérialiste.

