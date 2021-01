Lala &ce : tout savoir sur la rappeuse franco-ivoirienne

Avec ses dreadlocks, son 1,83 m et son flow très lent, Lala &ce fait figure d’ovni dans le monde du rap. Une extraterrestre stylée qui dévoilera ce vendredi son premier album «Everything Tasteful».

Preuve qu’elle assume ce statut d’artiste venue d’ailleurs : les initiales de son disque sont E.T. en référence à un petit être bien connu des fans de Steven Spielberg et qui n’était assurément pas de notre planète. «C’est un petit clin d’œil au fait que je suis un peu différente dans le paysage musical français, que j’aime bien me sentir comme une extraterrestre. J’ai ramené ce que j’ai découvert dans l’espace (…) pour un nouveau départ, et on va voir qui va venir dans la navette et qui reste au sol», a expliqué la rappeuse franco-ivoirienne dans un entretien accordé à l’AFP.

En choisissant son pseudonyme, Lala &ce a aussi souhaité s’affranchir des codes et marquer des points. Lala est le diminutif de son prénom ivoirien Laore, et &ce – prononcer «ace» comme le point gagnant au tennis – rend hommage à son idole, Serena Williams. Fille d’un papa prof en sciences économiques qui écoutait du Renaud et d’une maman éducatrice plutôt amatrice de musique ivoirienne et classique, la jeune femme de 26 ans n’a pas peur des grands écarts et milite pour une liberté absolue, faisant éclater au passage tous les tabous et les préjugés en parlant de sexe et d’argent sur un ton si singulier. Elle évoque aussi l’amour lesbien sans forcément vouloir en faire un combat, ni devenir une figure du militantisme.

Une artiste stylée et sans langue de bois

Cette Lyonnaise qui est partie vivre quelques années à Londres avant de s’installer à Lisbonne - avec des passages fréquents à Paris et en Côte d’Ivoire - a sorti à l’été 2019 la mixtape «Le son d’après». Un projet qui lui a valu d’être désignée comme «le secret le mieux gardé du rap français» par le magazine Vanity Fair, et d’être approchée par la marque de vêtements japonaise Edwin pour une collaboration.

A la fin de l’année 2020, en pleine crise sanitaire, GQ intègre Lala &ce à son classement des rappeurs les plus stylés. Sur quels critères ? «Des tenues sobres, androgynes, des petites dreads fines, avec pour contraster une collection de superbes chemises imprimées», selon le titre.

Dans ce premier album «Everything Tasteful», on retrouve les influences de l'artiste qui, adolescente, a écouté Lil Wayne, T-Pain, Missy Elliot, Booba voire même le groupe de metal allemand Rammstein très apprécié par son frère. Lala &ce surprend, épate, dérange... et on ne regrette pas qu'elle ait abandonné ses études de gestion du patrimoine pour se tourner vers le rap.

«Everything Tasteful», Lala &ce (&ce Reckless/Allpoints/Believe)

