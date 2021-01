Vacances de février : 5 livres et BD pour décoller ses enfants des écrans

Avec la crise sanitaire qui se prolonge, la perspective de nouvelles vacances sous le signe du coocooning à la maison se précise. La bonne nouvelle ? Le secteur du livre jeunesse propose pléthore de lectures qui sauront contrer avec habileté les écrans.

Le plus petit Yack, à partir de 4 ans

© Lu Fraser / Kate Hindley / Little urban

Des monts enneigés et des yacks emmitouflés dans leurs laines (et lainages !). Au milieu de ses immenses congénères, Gertie est la plus petite du troupeau. Elle se désespère de ne pas être encore à la hauteur de ses aînés... Jusqu'au jour où sa petite taille deviendra un véritable atout, de quoi apprendre à accepter sa différence. L'histoire sympathique de ce «Plus petit yack» de Lu Fraser, nouvelle venue dans la littérature jeunesse anglo-saxonne, sublimée par les illustrations emplies d'humour de l'illustratrice britannique Kate Hindley (qui a dessiné notamment «Comment bien laver son mammouth laineux» chez Milan), font de ces 32 pages aux détails cocasses un moment très joyeux à lire en famille, et rappelle à tous l'importance du courage et de la confiance en soi. Plutôt très utile pour bien grandir !

Le plus petit yack, de Lu Fraser et Kate Hindley, Little Urban, 32 p., 13,90€.

La vie de château, à partir de 9 ans

Violette, élève de CM1, voit sa vie basculer lorsque ses parents meurent brutalement dans un attentat. Désormais, elle va devoir habiter chez son oncle, à Versailles (oui oui, le château du Roi Soleil) qu'elle n'a pas vu depuis des lustres. Dans son souvenir, il est gros, vieux et puant. Violette décide alors de ne pas lui parler et surtout, tout faire pour rentrer chez elle. Au final, la petite fille va bien devoir adopter ce vieil ours et traverser, avec lui, l'épreuve de la vie sans parents.

En attendant de pouvoir admirer le film d'animation bardé de prix, dont le prestigieux prix du jury au festival d'Annecy (en salles, si elles ouvrent, le 24 février), Clémence Madeleine-Perdrillat et l'illustrateur Nathaniel H'limi ont adapté leur film en roman. Dans un décor de conte de fée, l'histoire de Violette traite de l'enfance et du deuil avec une sensibilité folle. De quoi sortir les mouchoirs. Le petit plus ? Les auteurs sont en train d'écrire la suite.

La vie de château, de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H'limi, L'école des loisirs, 104 p., 11€. En librairie le 3 février.

Le livre bleu, à partir de 5 ans

© Timothée de Fombelle / Emilie Angebault / Belin Jeunesse

Chaque soir, une mère lit à son petit garçon son histoire préférée jusqu'au jour où l'histoire change... Le nom de Timothée de Fombelle ne vous dit rien ? Il est temps de découvrir la star de la littérature jeunesse, récompensé par de nombreux prix et notamment pour le premier volet d'Alma (Gallimard Jeunesse). A partir de 5 ans, ce touchant «Livre bleu» est illustré par le doux trait d'Emilie Angebault, ce qui ne gâche rien. Il fait partie de «Nos histoires à partager», la nouvelle collection de courts livres des éditions Milan contenant, en plus de l'histoire, des astuces de lecture à voix haute, une activité manuelle pour prolonger la lecture et quelques idées pour échanger avec l'enfant après la lecture de l'histoire.

Le livre bleu, de Timothée de Fombelle et Emilie Angebault, Belin Jeunesse, 32 p., 10,90€.

Le grimoire d'Elfie, à partir de 9 ans

Depuis la mort de leur mère, Elfie, 11 ans, et sa soeur Magda, encore adolescente, vivent chez leur tante avec qui le quotidien n'est pas toujours facile. Lorsque leur soeur aînée Louette vient les chercher à bord de son bus anglais transformé en librairie, l'horizon s'ouvre... Les trois soeurs partent alors sur les routes de France. Première étape : une île bretonne où Elfie découvre (grâce à un carnet laissé par sa mère qu'elle noircit chaque soir) qu'elle a hérité aussi de ses pouvoirs magiques... Entre aventure rythmée et sorcellerie douce, ce «grimoire d'Elfie» concocté par Arleston (le papa du célèbre Lanfeust de Troy) et Alwett au scénario, est bien réjouissant. Le trait tout en rondeur de Mini Ludwin et les couleurs douces de Hélène Lenoble plairont à coup sûr aux jeunes filles. Un premier volume qui pourrait bien faire des petits et quelques fans.

Le grimoire d'Elfie, d'Arleston, Alwett et Mini Ludwin, t. 1 : L'île-presque, éd. Drakoo, 80 p., 15,90€. Sortie le 3 février.

Zombillenium, à partir de 9-10 ans

© Arthur de Pins / Dupuis

Qui est Gretchen ? Comment la sorcière «par qui le malheur arrive» a-t-elle débarqué à Zombillenium, le fameux parc d'attraction tenu par des monstres de tous poils ? Grâce à de savants flashbacks, les fans vont en apprendre un peu plus sur le personnage clé de la série, sans pour autant faire une croix sur l'action, l'humour et les rebondissements bien présents autour de ce lendemain de «vendredi noir», le jour où les employés peuvent dévorer les visiteurs. Après plus de 330 000 exemplaires vendus et un film d'animation en 2017, le surdoué Arthur de Pins - qui n'en est pourtant qu'à sa première série de BD - publie l'avant-dernier tome de la série avant le très attendu épisode final.

Zombillénium, t. 5 «Vendredi noir», éd. Dupuis, 48 p., 14,50€.

