De quoi parle «Possessor» signé Brandon Cronenberg, grand gagnant du Festival du film fantastique de Gérardmer 2021 ?

Au terme d’une compétition qui s’est déroulée cette année exceptionnellement en ligne, le film «Possessor», réalisé par le fils du Canadien David Cronenberg, a décroché le Grand prix dimanche 31 janvier. Pourquoi ce thriller horrifique a-t-il obtenu les louanges du jury présidé par le réalisateur Bertrand Bonello ?

«J’espère que vous aurez l’occasion de voir ces films en salle», a déclaré le cinéaste de «Saint Laurent» et de «L’Apollonide : Souvenirs de la maison close», à l’issue de cette 28e édition bouleversée en raison de l’épidémie de coronavirus.

Réalisé par Brandon Cronenberg, qui marche sur les pas de son père, auteur, entre autres, de «La mouche», «Possessor», qui mêle scènes d’horreur et de science-fiction, devrait sortir au cinéma en avril prochain si la situation sanitaire permet une réouverture des salles. Il s’intéresse à la tueuse à gages Tasya Vos qui intègre une organisation secrète, laquelle a développé une technologie permettant de se glisser dans le corps d’une personne, et de la pousser à commettre des crimes, comme supprimer le directeur d’une grande société. Mais la violence va supplanter la raison.

Le casting de ce film réunit les acteurs Andrea Riseborough, Jennifer Jason Leigh, Christopher Abbott, ainsi que Sean Bean qui a notamment incarné le personnage de Ned Stark dans la série à succès «Game of Thrones».

Ce long-métrage dérangeant avait déjà marqué les esprits au dernier Festival de Sundance. Outre le Grand Prix à Gérardmer, il s’est aussi vu décerner le prix de la meilleure musique composée par Jim Williams. En 2012, Brandon Cronenberg avait présenté «Antiviral» dans la section «Un certain regard» au Festival de Cannes. Une première réalisation qui tutoyait l'horreur et plongeait les spectateurs dans l'univers de fans capables de payer cher pour s'injecter le virus de leurs idoles.

Les films français «Teddy» et «La nuée» intègrent aussi le palmarès

Parmi les 30 films présentés au Festival de Gérardmer, «Sleep» de l’Allemand Michael Venus a obtenu ex-aequo le prix du jury avec «Teddy» des Français Ludovic et Zoran Boukherma. Cette comédie horrifique avec Anthony Bajon, Christine Gautier et Noémie Lvovsky, qui reprend le mythe du loup-garou, a par ailleurs remporté le prix du jury «jeunes».

Le drame fantastique et d’épouvante «La Nuée» de Just Philippot, auréolé du prix du public et de la critique, complète le palmarès. Cette œuvre met en scène des sauterelles tueuses qui se nourrissent du sang de leurs victimes, et filme la descente aux enfers d’une mère de famille qui sombre dans la folie et reste prête à tout pour sauver les siens. De quoi avoir une aversion pour ces insectes carnivores.

