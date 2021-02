Florent Pagny pourrait bientôt mettre fin à sa carrière

Florent Pagny serait en train de songer à raccrocher son micro au vestiaire. C'est en tout cas ce qu'il a confié à Télé Star.

Le chanteur s'apprête à fêter ses 60 ans en novembre prochain. De quoi réfléchir à la suite de sa carrière. «Après la version All Stars qui sera enregistrée cette année, je partirai en tournée à l'occasion de mes soixante ans. Ce sera comme une page qui se tourne et je ne sais pas ce qu'il y aura écrit derrière», s'est-il confié dans le magazine Télé Star. «A 60 piges, moi qui ai commencé à 15 ans et demi à l'Armée du Salut, avec tout ce que j'ai vécu, il va falloir que je réfléchisse à la manière dont je vais vivre mon dernier quart», continue-t-il sans donner plus de détails.

Deux tournages de The Voice avant de partir

Avant de songer à mettre ses doigts de pieds en éventail, l'interprète de «Ma liberté de penser» a néanmoins un agenda bien chargé puisqu'après deux ans d'arrêt, il rempile pour une dixième saison de The Voice dont aucune date de diffusion n'a encore été annoncée. Parallèlement, une version All Stars sera enregistrée aux côtés de Mika, Zazie, Patrick Fiori et Jenifer, afin de fêter les dix ans de l'émission. Selon les informations du Parisien, cette édition anniversaire devrait être diffusée à la rentrée 2021 à la place de The Voice Kids.

Des nouveautés devraient venir pimenter, elles, la saison 10, comme des «Cross battles» : pour la première fois depuis le début du concours de chant, les coaches vont s'affronter, tout comme leurs talents.

En plus de quarante ans de carrière et un énorme regain de popularité grâce au télé-crochet de TF1 dès sa première saison en 2012, Florent Pagny a sorti une bonne vingtaine de disques. De quoi pouvoir partir dignement.

