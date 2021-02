L'humoriste Eddie Izzard court 32 marathons en un mois et relève son défi caritatif

Eddie Izzard est une personnalité de conviction et de défi. L'humoriste britannique, qui s’est lancé début janvier le défi de courir 31 marathons suivi le soir de 31 stand-up, le tout en 31 jours, afin de récolter des fonds pour des associations qui «rendront l'humanité encore plus grande », a relevé son challenge baptisé « Run for hope » haut la main.

C'est une sacrée performance caritative que vient de relever Eddie Izzard. Depuis le 1er janvier, la star du stand-up a finalement couru 32 marathons, encouragée tout au long de ce challenge incroyable par des personnalités incontournables. C'est George Clooney en personne qui a d'ailleurs assisté, en visio, à cette dernière course, égrenant l'ultime décompte avant de féliciter Eddie Izzard. Chaque jour depuis un mois, l'artiste transgenre a quotidiennement couru 42, 2 kilomètres sur un tapis roulant depuis son studio à Londres, avant de se produire le soir sur scène sans public. Un exploit sportif et des performances artistiques retransmis tous les jours en live, dont l'objectif était de récolter des fonds pour des œuvres de charité. Mission accomplie puisque plus de 280 000 euros ont été récoltés, à l'occasion de cette « Course pour l'espoir ».

A travers cette initiative Eddie Izzard expliquait sur son site, fin décembre, vouloir faire de 2021 : « Un temps pour regarder en avant, pour travailler ensemble, pour être tolérant et pour vivre et laisser vivre». Très engagé, Eddie Izzard, véritable référence dans le monde de l'humour également connu pour se travestir, qui s'identifie aujourd'hui comme une femme, a d'ailleurs annoncé vouloir devenir le premier député transgenre de Grande-Bretagne et participer aux prochaines élections législatives pour le compte du Labour party, afin de contrer Boris Johnson et les conservateurs comme le rapportait, hier dimanche 31 janvier, le Daily mail.

