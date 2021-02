Mi-temps du Super Bowl : les Daft Punk joueront-ils avec The Weeknd ?

Chaque année, la mi-temps du Super Bowl est suivie par des millions de téléspectateurs. Après Lady Gaga, Justin Timberlake, Jennifer Lopez et Shakira, The Weeknd se produira le dimanche 7 février au Raymond James Stadium, en Floride. Et le duo électro Daft Punk pourrait bien faire partie des invités.

C’est la rumeur qui circule actuellement sur les réseaux sociaux après la fuite de la liste des chansons du Canadien sur Twitter, laquelle a été reprise par l’édition mexicaine de GQ. On découvre en effet que ce dernier pourrait reprendre «Love me harder» avec Ariana Grande, «Pray for me» avec Kendrick Lamar… et «I feel it coming» avec le binôme masqué.

La página de The Weeknd confirma que este será el set de canciones para el medio tiempo del #SBLV Casi confirmando las apariciones de Daft Punk y Ariana Grande en el show #NFL #NFLTwitter pic.twitter.com/WVfCzxWigg — Darinka Ch (@darinka_xi) January 28, 2021

Une participation qui n’a pas encore été confirmée par la National Football League, mais qui pourrait assurément faire un carton entre deux échanges entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Chiefs de Kansas City, à en croire les messages postés sur la Toile.

I’ll only be watching it for a possible Daft Punk appearance in The Weeknd’s half-time performance. https://t.co/JkSONEkdjt — S. (@BadBadDotGood) February 2, 2021

Waitin for The Weeknd #SuperBowl .... I hope there's Daft Punk to make a appearances. — Tywin Lannister (@lordmeow_) February 2, 2021

J'suis en train de me montrer le crâne autour du fait que Daft Punk accèderaient jamais au Superbowl sans une collab avec un artiste américain comme The Weeknd et que c'est une de ces opportunités huge dont ils pourraient avoir envie de profiter — DOUG (@Doug_Harmoniak) February 1, 2021

En attendant, les fans de The Weeknd ont pu découvrir un teaser dans lequel la star apparaît au volant de sa voiture accompagné du message «Are you ready ?».

A noter que le musicien, qui aurait déboursé 7 millions de dollars de sa poche pour le show, dévoilera le 5 février - soit deux jours avant le Super Bowl – l’album «The Highlights» qui sera composé de ses plus grands tubes.

