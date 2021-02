Nommé aux Oscars pour «Into the wild», l'acteur Hal Holbrook est mort à 95 ans

Il avait été nommé en 2008 à l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans le film «Into the wild». L’Américain Hal Holbrook est mort le 23 janvier dernier, à l’âge de 95 ans, a révélé lundi son assistant Joyce Cohen.

Ce dernier a annoncé cette triste nouvelle au New York Times. Hal Holbrook, grand nom du théâtre, du cinéma et de la télévision, s’est éteint chez lui, à Beverly Hills, en Californie. Les causes de sa mort ne sont pas encore connues.

Né le 17 février 1925 à Cleveland, dans l'Ohio, l’homme avait fait ses premiers pas devant la caméra en 1966 dans le film «Le groupe» de Sidney Lumet. Par la suite, le comédien a été vu dans «Magnum Force» de Ted Post, «Fog» de John Carpenter, «La firme» avec Tom Cruise, ou encore «Les chemins de la dignité» où il partageait l’affiche avec Robert de Niro. Et on se souvient encore de lui incarnant l’indic' «Gorge profonde» dans «Les hommes du président» d’Alan J. Pakula, sorti sur les écrans en 1976.

RIP Hal Holbrook qui nous a quitté à 95 ans.





Énormément de seconds rôles importants dans sa grande carrière (The Fog, Les Hommes du Président, Wall Street, The West Wing et d'autres ), mais son interprétation poignante de Ron dans Into The Wild restera ma préférée à jamais. pic.twitter.com/wai8cPy7MT — Julien (@DukeofMars) February 2, 2021

A 80 ans passés, Hal Holbrook a également marqué les esprits dans le long-métrage de Sean Penn, «Into the wild», en se glissant dans la peau d’un retraité qui essayait de raisonner le jeune Christopher McCandless, immortalisé par Emile Hirsch. Cette performance lui a valu d’être l’acteur le plus âgé jamais cité à la cérémonie des Oscars.

Celui qui incarna le Républicain Preston Blair dans «Lincoln» de Steven Spielberg, et qui a participé à de nombreuses séries comme «Les Soprano» et «Grey’s Anatomy», s'est produit sur scène pendant près de soixante ans pour son one-man show baptisé «Mark Twain Tonight !». Il a été récompensé du Tony Award du meilleur acteur en 1966 pour cette brillante interprétation de l’écrivain et humoriste américain.

