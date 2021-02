Barack Obama invité surprise d’une réunion zoom d’un club de lecture

L’ancien président Barack Obama cultive l’art de surprendre. Il a participé, mardi 2 février, à la réunion zoom d’un club de lecture, à la plus grande surprise de ses participants.

Alors que l’ancien président affole les compteurs de vente depuis la publication de ses mémoires « Une terre promise », dont le premier volet est sorti en novembre dernier, il a fait une apparition inattendue lors de cette visiophonie. Elle était organisée, comme le rapporte TMZ, autour de son ouvrage, par les membres de MahoganyBooks - première librairie en ligne de best sellers et de classiques de la littérature afro-américaine - avec le club de lecture the Very Smart Brothas.

Alors qu’un invité spécial est annoncé, Barack Obama apparait à l’écran. Toujours aussi charismatique, il ironise devant la vingtaine de participants stupéfaits : « Ils avaient prévu quelqu’un d’autre mais ça ne s’est pas fait. J’ai dû le remplacer », avant d’expliquer plus sérieusement les raisons de sa participation.

« Je suis venu ici pour voir s’il y avait un moyen de soutenir nos exceptionnels libraires indépendants afro-américains », poursuit-il, avant d’ajouter sans jamais se départir de son humour : « et je voulais aussi voir qui étaient ces « frères » qui se surnomment les « Very smart Brotha book club ».

Une belle rencontre riche en points de vue et anecdotes

Durant cette rencontre, l'ancien président à répondu aux questions des membres du Club de lecture. Interrogé sur le sens de l'optimise dont il a dû faire preuve durant son mandat, Barack Obama a partagé quelques conseils et présenté son point de vue : «J'ai essayé d'avoir une vision des choses sur le long terme, et non pas une vision à court terme. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre », et de poursuivre : «L'astuce, c'est d'avoir une perspective sur le long terme tout en ressentant l'urgence du moment, comme l'a écrit le Docteur King» explique-t-il. « Savoir que oui, nous avons fait des progrès mais qu'il reste encore à faire. Quand vous voyez Georges Floyd ou Eric Garner, c'est terrible. Ca devrait vous mettre en colère et vous ne pouvez pas vous dire ça va prendre du temps, mais il faut garder ces deux choses là en tête».

Il est par ailleurs évoqué ses années de droit, expliquant que s'il ne savait pas ce qui l'attendait à 28 ans, en revanche il savait exactement ce qui comptait pour lui.

A la demande d'un jeune participante, il est également revenu sur l'apparition très remarquée de son épouse Michelle Obama lors de l'investiture de Joe Biden. La tenue mais aussi la coiffure de l'ex-première dame ont en effet fait le buzz sur les réseaux. Et c'est à nouveau avec humour que l'ancien président à répondu : « J’ai posé la question à Michelle au dîner et lui disant : "Chérie tu étais sublime. Tu sais que je comprends très bien que tu sois une icône de mode, mais tes cheveux étaient-ils différents ? Parce que je n’ai pas vu de différence" », a ironisé l’ex-président, et de conclure « Je sais juste qu’elle est superbe, bien plus que moi ».

A voir aussi