«Coda» : tout savoir sur l'actrice Emilia Jones, qui reprend le rôle de Louane dans le remake américain de «La Famille Bélier»

Dans «Coda», remake américain de la comédie «La Famille Bélier» qui a décroché mardi le premier prix du festival du film indépendant de Sundance, l’actrice Emilia Jones incarne Paula, une lycéenne dont les parents sont malentendants. Elle reprend donc le rôle joué par Louane, qui avait valu à cette dernière le César du meilleur espoir féminin en 2015.

Cette adaptation du long-métrage d’Eric Lartigau qui a été achetée par Apple pour la modique somme de 25 millions de dollars après une longue bataille avec d’autres plates-formes, se déroule à Gloucester, une petite ville de pêcheurs du Massachusetts. C’est là que la jeune Ruby, qui préfère les titres de la Motown aux standards de la variété française, rêve de devenir chanteuse, mais doit s’occuper de ses parents sourds-muets, surtout quand leur poissonnerie est menacée. Un personnage touchant qu’Emilia Jones incarne avec force, dans la lignée de Louane.

US Dramatic Special Jury Award for Ensemble Cast goes to CODA. #Sundance pic.twitter.com/ogcO6pnpB9 — SundanceFilmFestival (@sundancefest) February 3, 2021

Née le 23 février 2002 à Londres, Emilia Jones est l’une des interprètes de la série «Locke & Key» diffusée actuellement sur Netflix. La Britannique a également joué dans «Doctor Who» et «Utopia», et a donné la réplique à Mylène Farmer dans le film d’horreur «Ghostland» de Pascal Laugier, sorti en 2018. Pour jouer dans «Coda», elle a été obligée d'apprendre la langue des signes, contrairement à ses partenaires qui sont malentendants.

En effet, la réalisatrice Sian Heder a fait appel à Troy Kotsur pour le rôle du père, et à la très connue Marlee Matlin qui prête ses traits à la maman de Ruby. Cette actrice a été la première comédienne sourde et la plus jeune à recevoir, en 1987, l’Oscar de la meilleure actrice pour «Les enfants du silence».

Ces deux comédiens succèdent aux Français Karin Viard et François Damiens qui jouaient les parents de l'héroïne dans la version originale. «La Famille Bélier» avait attiré plus de 7 millions de spectateurs en salle lors de sa sortie en 2014.

A voir aussi