Fâchée par la fermeture des musées, La Joconde quitte le Louvre et son tableau

La Joconde, mais sans Mona Lisa. Les passants de la rue de Rivoli (Paris) ont eu cette drôle de surprise ce week-end. Ils ont même découvert un petit mot laissé par la femme la plus célèbre du Louvre : «Faites-moi signe quand tout ça sera fini....».

Cette drôle de situation est en fait l'oeuvre de l'artiste Toolate. Il a décidé d'exposer une réplique du tableau dépourvu de son occupante pour attirer l'attention sur la fermeture des musées, à cause de la pandémie de Covid-19. «Plus personne pour l'admirer, la Joconde quitte le Louvre», écrit-il sur son compte Instagram.

«Le but de cette oeuvre est de soutenir le milieu culturel qui souffre de cette crise sanitaire. Nous vivons dans un monde où nous avons le droit de faire les soldes, de se ruer dans les commerces, mais nous n'avons pas le droit de nous instruire», a détaillé Toolate auprès de nos confrères.

Journée de mobilisation ce 4 février

Son action a été largement suivie sur Instagram. Et pour cause : la crise devient de plus en plus difficile à supporter pour les acteurs du milieu culturel. En 2020, le Louvre a vu sa fréquentation chuter de 72%, et a subi 90 millions d'euros de pertes financières. Des chiffres qui ne font que grossir, puisque l'hôte de la Joconde est fermé depuis novembre, comme le reste des musées français.

Une journée de mobilisation est d'ailleurs prévue ce 4 février pour, entre autres, les professionnels de la culture. Ceux-ci protestent contre l'incertitude auxquels ils doivent faire face quant à la réouverture des musées, théâtres, cinémas... Aucune date n'a encore été annoncée.

Cette situation a d'ailleurs été décriée ce 31 janvier par un collectif de personnalités, dont l'animateur Stéphane Bern et la chanteuse Carla Bruni-Sarkozy. «Pourquoi maintenir les musées fermés si l'on n'y mange pas, n'y boit pas, n'y fume pas, n'y touche rien, si l'on n'y parle peu ou si l'on s'y croise à peine ?», ont-ils plaidé dans Le Monde. Deux jours plus tard, c'était au tour des responsables de musées de publier une pétition pour la réouverture de leurs établissements.

Le gouvernement n'a pas réagi pour l'instant.